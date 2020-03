vor 37 Min.

Gelungene Premiere für den neuen Dirigenten

Die Breitenbrunner Musikanten überzeugen mit einem Programm voller Abwechslung

Von Ulla Gutmann

Da hatten sie „Glück im Unglück“, die Breitenbrunner Musikanten. Ihre Dirigentin Daniela Seitz hatte das Amt aufgegeben, um sich besser um Kind und Familie kümmern zu können. Doch Reinhard Ammann, der schon lange bei der Musikkapelle als Hornist musiziert, hatte bereits den Dirigentenlehrgang absolviert und konnte übernehmen. Er hat das abwechslungsreiche musikalische Programm zum Jahreskonzert 2020 zusammengestellt und dass ihm das Dirigieren Spaß macht, konnte jeder der zahlreichen Besucher im voll besetzten Saal im Haus der Vereine miterleben. Ammann strahlte über das ganze Gesicht und besonders zum Abschluss der Stücke bewegte er den Taktstock pointiert, um für die letzten Trompetenstöße oder Trommelschläge nicht nur die Aufmerksamkeit der Musiker, sondern auch des amüsierten Publikums einzufangen.

Andreas Schuster, Bezirksvorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, gefiel ausdrücklich die „Yorkshire Ballad“ von James Barnes, ähnlich einem Volkslied und ein musikalischer Lobpreis auf die idyllischen Täler der englischen Grafschaft. Er lobte, dass die Kapelle „Lebensfreude pur“ verbreitet. „Wir leben Blasmusik“, ist der Titel einer Polka von Peter Leitner, komponiert nicht nur, um die eigene Liebe zur (Blas-)Musik zum Ausdruck zu bringen, sondern auch, um den Musikern in all den Musikvereinen und Blaskapellen ein kleines musikalisches Denkmal zu setzen.

Der „Bergblüten-Walzer“ von Alexander Pfluger gehörte in die traditionelle Schiene, wie auch „Eine stille Stunde“ von Ernst Mosch. Das letztere Stück bereicherten Michaela Weigele und Gerhard Rogg harmonisch mit weichen Stimmen.

Die Kapelle gab aber auch konzertante Stücke wie „Flight of the Thunderbird“ von Richard L. Saucedo zum Besten, ein anspruchsvolles Stück in drei Teilen: mal energiegeladen, aber auch mal sanfter und melodiöser.

Mit solistischen Einlagen glänzten Katrin Seitz und Jochen Haupeltshofer mit ihren Klarinetten bei der Polka „Lanzhotsky Sohaj“ von Bohumir Kamenik, wobei Haupeltshofer bei anderen Stücken auch mit dem Saxofon hervorstach. Michaela Weigele und Tanja Seitz (beide sonst an der Flöte) begleiteten den Abend als Moderatorinnen und sagten zu jedem Stück ein paar erklärende Worte.

Die Zuhörer waren begeistert. Es gab viel Applaus und zwei Zugaben. Nicht zu vergessen die offizielle Verabschiedung der bisherigen Dirigentin und die Ehrungen von Magdalena Ammann, für die erfolgreich bestandene D2-Prüfung und für Musiker mit zehn, 15, 20, 25 und 30 Jahren Vereinszugehörigkeit. Besonders erwähnenswert Peter Huber, der dem Verein schon seit 40 Jahren treu ist. Kathrin Sauter hielt für den Hornisten eine Rede in Reimform, bei der sie auch sein Engagement beim Bau des Hauses der Vereine und andere Tätigkeiten hervorhob. „Der Spieler am Horn ist beim Feiern ganz vorn“, erfuhren die Gäste zudem und dass sich die Musiker freuten, als er alle zum runden Geburtstag einlud und zuletzt „Ihr merkt es selbst, es gibt keinen Meter bei den Breitenbrunner Musikanten – ohne den Huber Peter!“

