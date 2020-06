vor 17 Min.

Gemeinderat: „Türkheim ist nicht die Staatsregierung“

„Da ist noch eine Unsicherheit in Form von gut einer Million Euro“Gute Nachrichten aus Augsburg für die Kämmerei der VG Türkheim: Die Zuschüsse zu den Kindergartenneubauten in Türkheim und Wiedergeltingen können eingeplant werden, hat die Regierung von Schwaben auf MZ-Anfrage mitgeteilt.

Plus Warum die Mehrheit im Gemeinderat gegen den Antrag der Wählervereinigung stimmte, die mir einem „Runden Tisch“ einen Erfahrungsaustausch in der Corona-Krise gefordert hatte.

Von Wilhelm Unfried

Einen „Runden Tisch“ zum Thema „Corona-Krise“ wird es in Türkheim nicht geben. Die neu im Marktrat vertretene Gruppe „Wählervereinigung Türkheim“ scheiterte mit ihrem Antrag. Die Fraktionsvorsitzende Michaela Vaitl-Scherer begründete den schriftlichen Antrag damit, dass man in dem Gremium erörtern könne, was in Sachen Krisenbewältigung gut gelaufen sei, was man verbessern könne und ob der Katastrophenplan der Gemeinde aktualisiert werden müsse.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Corona: Mehrheit des Türkheimer Rats lehnt Runden Tisch ab Mit großer Mehrheit lehnte der Rat dieses Ansinnen ab. Unter anderem deswegen, weil die Zuständigkeit in diesem Falle, so Jens Gaiser ( CSU) eindeutig beim Landratsamt liege. In der Begründung des Antrages forderte die Fraktionsvorsitzende auch eine Aktualisierung des Informationsflusses. Darauf ging dann auch Bürgermeister Christian Kähler ein. Er stellte zunächst fest, dass die Infos und Anweisungen von Staatsregierung oder Landratsamt recht kurzfristig übermittelt worden seien. Oft habe er keinen besseren Infostand gehabt wie alle anderen. „Wenn ich am Freitagvormittag eine Info bekomme, kann ich sie den Bürgern nur mit Verzögerung kommunizieren“, so der Bürgermeister. Alleine für das Mitteilungsblatt habe man eine Vorlaufszeit von zwei Wochen. Die Bürger hätten trotzdem genügend Möglichkeiten zur Information gehabt, so über die Mindelheimer Zeitung, die Gemeinde-Homepage und das Bürgertelefon des Landratsamtes. Im Rathaus selbst habe man nur einige wenige Anrufe zu diesem Thema registriert. Myriam Erhart (Wählervereinigung) warnte vor einer zweiten Corona-Welle. Dann wäre man vielleicht froh, wenn man auf die Erfahrungen zurück greifen könnte. Zu mehr Achtsamkeit riet auch Peter Ostler (Wählervereinigung). Es könne jeden treffen. Türkheim habe weiter ein großes Altenheim, dort könne jederzeit etwas passieren und man müsse dann reagieren. „Wir müssen auch an die Alten und Schwächeren denken, die daheim sitzen“, so Ostler weiter. An einem „Runder Tisch“ könne man sich überlegen, wer was für diesen Personenkreis machen könne. Mehr Masken für Türkheim? Als weitere Aufgabe für einen runden Tisch wurde die Bevorratung von Masken genannt. Als auch noch die Einhaltung der Regeln angesprochen wurde, machte der Bürgermeister deutlich, dass die Gemeinde nicht auch noch die Aufgaben der Polizei übernehmen könne. Kähler ließ durchblicken, dass man einen festen runden Tisch nicht brauche, auf der anderen Seite habe das Rathaus offene Türen und dort sei man für jeden guten Vorschlag dankbar. Zweiter Bürgermeister Franz Haugg (Freie Wähler) verwies darauf, dass die Gewerbetreibenden für Masken gesorgt hätten, in allen Geschäften könne man Masken mitnehmen. Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) meinte rückblickend, sie sehe nicht, das vieles falsch gemacht worden sei. Stefan Gaschler (CSU) sah einen runden Tisch zu diesem Thema in der Gemeinde falsch platziert. Der gehöre ins Landratsamt. Die Mehrheitsmeinung fasste dann Jens Gaiser (CSU) zusammen: „Türkheim ist nicht die bayerische Staatsregierung. Die zuständigen Stellen sitzen im Landratsamt. Wir können hier relativ wenig tun!“ So kam es dann zu einer eindeutigen Abstimmung: Fünf Räte waren für und 16 gegen die Einrichtung eines runden Tisches zum Thema Corona. Mehr Geld für Politiker In einer weiteren Abstimmung mit 17:4 genehmigte der Rat die vom Bürgermeister vorgelegte Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger im Marktrat. Bisher erhielten die Räte für die Teilnahme an einer Sitzung 40 Euro, der Bürgermeister schlug eine Erhöhung auf 60 Euro vor. Die Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 30 Euro. Lesen Sie auch: Was kann Türkheim aus der Corona-Krise lernen?



Was stellvertretende Bürgermeister verdienen, bleibt meist geheim

Themen folgen