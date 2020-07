11:15 Uhr

Gemeinderat will Märkte in Markt Wald wieder aufleben lassen

Soll es trotz Corona auch bald in Markt Wald wieder Märkte geben - wie hier die Mini-Dult in Neuburg?

Plus Bürgermeister Peter Wachler soll nach einer Kampfabstimmung Möglichkeiten für den Jakobimarkt in Markt Wald ausloten. Er selbst stimmte dagegen.

Von Wilhelm Unfried

Es ist ein Thema, das nicht nur den Ort Markt Wald betrifft: Seit März wurden wegen der Corona-Pandemie alle Jahrmärkte vom Landratsamt abgesagt. Im Zuge der allgemeinen Lockerungen forderte nun die Mehrheit des Marktrates die Verwaltung auf, die beiden ausstehenden Märkte (Jakobimarkt und Herbstmarkt) mit neuem Konzept doch noch abzuhalten. Die Entscheidung fiel mit 9:6 und gegen die Stimmen der drei Bürgermeister.

Erster Bürgermeister Peter Wachler ging vor der Beratung auf die Entwicklung der Verbote ein. Mittlerweile seien Wochenmärkte wieder zugelassen, allerdings mit Mundschutz und entsprechender Abgrenzung. Bei den Jahrmärkten sehe es anders aus: Man gehe von Einlasskontrollen, Mundschutz und der Einhaltung der Abstände aus, sagte Wachler und ließ durchblicken, dass er in diesem Jahr keinen Markt mehr abhalten wolle.

Hermann Glas befürchtet, dass die Märkte in Markt Wald ganz einschlafen

Ganz anderer Meinung war Marktrat Hermann Glas ( Freie Wähler). Er sehe keinen Grund, auf die Jahrmärkte zu verzichten, sagte er. Die Gefahr sei groß, dass diese Märkte dann ganz einschlafen würden. Er plädierte für ein neues, regionales Konzept mit Einbindung der örtlichen Vereine und Geschäfte.

Für einen regionalen Markt konnte sich auch Dritte Bürgermeisterin Barbara Fischer (Grüne) begeistern. Allerdings wollte sie in diesem Jahr pausieren, um dann mit einem abgestimmten Konzept im neuen Jahr durchzustarten.

Franz Huber (Freie Wähler) setzte dagegen: „Wir dürfen nicht alles sterben lassen“, so seine Meinung. Die Verbote würden vor allem die Vereine treffen. Und die bräuchten Geld. Es gehe auch um das Leben im Dorf.

In einer Kampfabstimmung entschied sich die Mehrheit für die Märkte in Markt Wald

Und so gab es eine Kampfabstimmung. Mit 9:6 Stimmen forderte der Marktrat die Gemeinde auf, sich für die Abhaltung der Märkte einzusetzen und mit dem Jakobimarkt anzufangen. In der Abstimmung unterlagen die drei Bürgermeister Peter Wachler, Christian Demmler (beide CSU) und Barbara Fischer.

Der Bürgermeister und der Leiter der Verwaltung, Herbert Egger, wollen nun mit dem Landratsamt Kontakt aufnehmen und ausloten, ob es eine Genehmigung für einen Jahrmarkt in Markt Wald im Jahr 2020 geben kann.

Weiteres Thema der Sitzung waren Bauvorhaben. „Wir müssen die Jugend am Ort halten“, war die einhellige Meinung des Rates. Er beschied drei Bauanträge beziehungsweise Voranfragen positiv. Die Baugenehmigung wird es in zwei Fällen nur mit sogenannten Ortsabrundungssatzungen geben. Weiter benötigen die Bauherren Befreiungen von der Bauordnung. Bürgermeister Peter Wachler deutete an, dass es nicht ganz einfach sein werde, die entsprechenden Änderungen durchzusetzen. Die Gemeinde wolle aber mit den zuständigen Stellen im Landratsamt Kontakt aufnehmen.

