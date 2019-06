vor 18 Min.

Gemeinsam für die Brunnen-Rettung

Sie setzen sich besonders für den Erhalt des Brunnens in der Gartenstadt an der Zugspitzstraße ein: Michael Scharpf und Julia Heiß vom Verschönerungsverein und Dr. Otto Mayer, der eine Unterschriftenaktion initiiert hatte.

Der Verschönerungsverein sagt 5000 Euro für die Sanierung zu und bringt noch einen weiteren Geldgeber. Wie es jetzt weitergeht.

Als bekannt wurde, dass der Brunnen in der Gartenstadt aus Kostengründen abgerissen werden soll, regte sich Widerstand. Nun schreiten die Brunnenretter zur Tat. Schließlich sei dies der einzige Brunnen in dem Stadtteil, argumentierten die Kritiker des Beschlusses des Bauausschusses.

Wie sehr der Erhalt des Bauwerkes gewünscht wird, zeigte zuletzt eine Unterschriftenliste, die von Otto Mayer initiiert wurde. Obwohl die Listen nur in drei Geschäften auslagen, hatten sich innerhalb kurzer Zeit über 375 Personen eingetragen. Bedauert wurde der verkündete Abriss auch vom Kindergarten, der diesen immer zum Osterbrunnenfest schön dekorierte und dort ein kleines Brunnenfest aufführte.

Jetzt hat der Verschönerungsverein Bad Wörishofen unter dem Vorsitz von Michael Scharpf und seiner Stellvertreterin Julia Heiß einen großen Schritt in Richtung Brunnenerhalt gemacht. Der Verein sagte einen Zuschuss von 5000 Euro zu, wenn das Objekt saniert wird. Auch Bürgermeister Paul Gruschka (FW) hatte sich nach der Unterschriftenaktion gemeldet. Der Erhalt des Brunnens werde nun nochmals geprüft, berichtete er. Dies sei im Stadtrat aufgrund des Wunsches vieler Bürger einvernehmlich angeregt worden. Man werde den Erhalt zusammen mit der Renovierung der Höfatstraße prüfen. Gruschka berichtete, der Bauausschuss des Stadtrates habe am 11. Juli 2018 einstimmig „die Stilllegung und den Abbruch“ des Brunnens beschlossen. Die Kosten für den Abbruch wurden auf 8000 Euro brutto geschätzt. „Nach der Kostenschätzung einer Firma hätte die Planung und Sanierung rund 18.000 Euro brutto gekostet“, so Gruschka damals. „Dies und denkbare anderweitige Nutzungen dieses städtischen Grundstückes“ hätten den Ausschlag für den Abriss-Beschluss gegeben.

Michael Scharpf vom Verschönerungsverein teilte nun zudem mit, dass ein Spender, der nicht genannt werden möchte, weitere 1000 Euro zu Verfügung stelle.

Unabhängig davon wollen sich Otto Mayer und der Verschönerungsverein weiter für den Brunnen einsetzen. Da es rechtlich schwierig sei, ein eigenes Spendenkonto einzurichten, stellt der Verschönerungsverein sein Konto für Spenden zur Verfügung. Die Nummer dafür lautet DE 39 7316 0000 0000 0260 00. Dorthin können Spenden unter dem Stichwort „Brunnen in der Gartenstadt“ eingezahlt werden. Dafür werden auf Wunsch auch Spendenbescheinigungen ausgestellt.

Auch Spendenboxen soll es geben, etwa im Bäckereck, das sich ebenfalls von Beginn an für den Erhalt des Brunnens eingesetzt hat.

Die Initiatoren überlegen außerdem, ob bei der Sanierung zusätzliche freiwillige Leistungen eingebracht werden könnten. Ebenso will der Verschönerungsverein beim Stadtfest an seinem Stand auf das Thema aufmerksam machen.

Dass der Brunnen so wie er jetzt ist, nicht bleiben kann, wurde beim Ortstermin mit dem Verschönerungsverein deutlich. Dazu ist der Beton um ihn herum zu marode, während der Stein selbst, aus dem das Wasser kommt, noch recht gut aussieht. Das Bauamt der Stadt Bad Wörishofen hatte festgestellt, dass der Brunnen erhebliche Schäden am Beton und zudem Undichtigkeiten aufweist.

Bei ansehnlicher neuer Gestaltung, so hoffen die Brunnenretter, könnte sich der Platz zu einem netten Treffpunkt für die Bewohner der Gartenstadt entwickeln. (heb)

