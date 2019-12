11:00 Uhr

Gemeinsam im Einsatz für Oberrieden

Die Kapelle in Hohenreuten ist wieder zu einem echten Schmuckstück geworden. In den vergangenen Jahren wurde sie außen und innen saniert. Jetzt fehtl nur noch eine neue Treppe zur Empore.

In Oberrieden haben die Bürger viel geschafft: Das Dorfgemeinschaftshaus ist fast fertig. Tausende Stunden ehrenamtliche Arbeit stecken darin.

Von Ulla Gutmann

Fast vier Millionen Euro umfasst der Haushalt der Gemeinde Oberrieden mit nur 1215 Einwohnern in allen Ortsteilen. Eine recht große Summe für eine recht kleine Gemeinde. Mit den aktuellen Zahlen begann die Bürgerversammlung im Sportheim in Unterrieden. Bürgermeister Robert Wilhelm wies auf die rückläufige Gesamtverschuldung hin, die im Laufe des Jahres auf rund 2,2 Millionen Euro gesunken ist.

Glück hatten die Gemeinden mit dem Projekt Gas und Glas, weil 60 Prozent der Kosten über Zuschüsse finanziert werden können, dazu sind die Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet für die Bürger bis ins Haus kostenlos, hob Wilhelm hervor. Die Tiefbauarbeiten sind in Ober-und Unterrieden abgeschlossen. Die Verlegung der Glasfaserkabel durch die Telekom werden aber voraussichtlich noch bis mindestens Mitte 2021 dauern.

Hohe Zuschüsse für die Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen

Durch eine Härtefallregelung können ab Frühjahr 2020 zudem mit hohen Zuschüssen Wasser- und Abwasserleitungen erneuert werden. Die Gemeinde übernahm die Wasserleitungen in Hohenreuten, die zuvor in der Hand eines Vereins waren und so kann das gesamte Abwassernetz von Hohenreuten kostengünstig erneuert und an die Kläranlage bei Unterrieden angeschlossen werden. 2020 wäre die Einleiteerlaubnis ausgelaufen, eine eigene kleine Kläranlage oder der Anschluss an die Anlage von Ober- und Unterrieden war deshalb notwendig.

Wilhelm sprach auch die gelungene Kapellensanierung in Hohenreuten an. Die Außenarbeiten an der schmucken Kapelle wurden bereits vor zwei Jahren abgeschlossen. Danach restaurierte die Firma Diem aus Dirlewang den Altar, eine neue Treppe zur Empore muss noch installiert werden.

Oberriedens Bürgermeister freut sich, dass bares Geld gespart werden konnte

Beim Molkereiweg in Unterrieden, der nach den Bauarbeiten in schlechtem Zustand ist, werden die betroffenen Bereiche mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Der Kindergarten feierte sein 25-jähriges Jubiläum, Renovierungsarbeiten waren notwendig und das alte Spielgerät im Garten wurde von den geschickten Bauhofarbeiter genau nachgebaut und gestrichen. Das Gerät hätte neu 13.000 Euro gekostet, durch die Eigenleistung musste die Gemeinde nur etwa 3000 Euro Materialkosten zahlen. „Da haben wir bares Geld gespart“, freute sich der Bürgermeister.

Viel Eigenleistung investierten die Bürger auch in das neue Dorfgemeinschaftshaus in Oberrieden. Es steht neben der Turnhalle und dem Sportheim und ist bereits fast fertig. Besonders für die große Musikkapelle waren geeignete Übungsräume dringend notwendig geworden. Über 5000 Stunden haben die fleißigen Helfer in den Bau investiert, dazu kommen etwa 200 Stunden für Anträge, Organisation und Planung durch Anton Herz, dem Wilhelm besonders für die professionelle Unterstützung dankte. In Absprache mit dem Amt für Ländliche Entwicklung konnten für dieses gelungene Vorzeigeobjekt der Gemeinde Zuschüsse erwirkt werden, bis jetzt schon rund 100.000 Euro.

Außen muss das Gebäude noch verputzt werden aber innen sind die Räume soweit fertig, sodass das traditionelle Jahreskonzert der Musikkapelle am Mittwoch, 25. Dezember, schon auf der neuen Bühne stattfinden kann.

