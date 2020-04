11:03 Uhr

Gemeinsam spielen, basteln und kochen

Plus Experten aus dem Unterallgäu geben Tipps, was Familien an den Feiertagen auf die Beine stellen können.

Von Verena Kaulfersch

Ein buntes, kreatives und abwechslungsreiches Osterfest trotz Ausgangsbeschränkungen und Corona? Das geht: Wir haben uns bei Experten in Memmingen und dem Unterallgäu umgehört – und die legen den Familien für die Feiertage viele Tipps ins Nest.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen