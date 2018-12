03.12.2018

Gemeinsames Konzert am zweiten Advent

Musikschüler und Blaskapelle musizieren in der Pfarrkirche

Kerzen am Adventskranz anzünden, eine Tasse Tee oder Punsch, ein paar Lebkuchen. Klingt so gemütlich – nur ist die Vorweihnachtszeit in der Realität selten so gemütlich und ruhig. Genau deshalb findet das Jahreskonzert des Orchestervereins Türkheim in diesem Jahr nicht wie sonst in der Turnhalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums statt. Die Musiker der Blaskapelle spielen diesmal am zweiten Advent, 9. Dezember, in der Türkheimer Pfarrkirche. Der Eintritt ist frei. Mit dabei sind auch Instrumentalschüler, -lehrer und Ehemalige des Musikgartens Türkheim unter der Leitung von Nicola Deppler. Passend zum Rahmen in der fast dunklen Kirche, soll auch das Programm für die Zuhörer eine kleine Auszeit vom Vorweihnachtstrubel sein.

Die Musiker des Musikgartens treten in einzelnen kleinen Ensembles mit klassischen Melodien, zum Beispiel von Vivaldi, aber auch bekannten Advents- und Vorweihnachtsliedern wie „Es ist ein Ros’ entsprungen“ auf. Mit der Blaskapelle des Orchestervereins unter der Leitung von Hermann Diem kommen bekannte moderne Melodien wie „Nessaja“ aus dem Tabaluga-Musical und Balladen wie „Everything I do“ von Bryan Adams dazu. Für das Publikum also ein ganz besonderes, abwechslungsreiches Klangerlebnis – mal zart als Gitarrenduett, mit Klavier oder einem Flötenensemble, mal als großes Orchester. Für den nachdenklichen, aber auch amüsanten Teil des Konzerts wird Julia Schuhwerk sorgen, die zwei Gedichte ihres Großvaters, des Mundartdichters Poldl Schuhwerk, vortragen wird. Vor dem eigentlichen Adventskonzert gibt es ab 16.30 Uhr vor der Pfarrkirche einen Stehempfang mit Punsch und Glühwein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. (mz)

Themen Folgen