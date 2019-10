14:00 Uhr

Geparktes Auto total demoliert: Zeugen gesucht

In der Nacht zum Sonntag tobten sich Unbekannte an einem geparkten Auto aus. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt

So eine massive Beschädigung sehen auch die Beamten der Polizei Bad Wörishofen selten: In der Nacht zum Sonntag wurde ein in der Nähe der Schule geparkter, silberfarbener Audi unter anderem durch Fußtritte massiv beschädigt, zudem wurde der gesamte Lack zerkratzt und beide Außenspiegel abgerissen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro und hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung, die auf die Spur des oder der Täter führen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.

