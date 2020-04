16:55 Uhr

Geschäftsstellen der MZ öffnen wieder

Die Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung öffnen wieder ab Montag, 27. April.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ab kommenden Montag, 27. April, dürfen wir Sie wieder persönlich in unseren beiden Geschäftsstellen willkommen heißen. In Mindelheim haben wir zu unseren gewohnten Geschäftszeiten, Montag bis Freitag von acht bis 17 Uhr geöffnet, und in Bad Wörishofen erreichen Sie uns aktuell von Montag bis Freitag zwischen acht und zwölf Uhr. In den letzten Wochen erreichten uns bereits zahlreiche Anfragen bezüglich gekaufter Tickets, da auf Grund der aktuellen Situation tausende Veranstaltungen nicht stattfinden konnten bzw. können. Bei vielen Aufführungen konnte zwischenzeitlich ein Ersatztermin gefunden werden, bei anderen Events sind die Veranstalter noch bemüht ein alternatives Datum zu finden.

Die Bundesregierung berät gerade über ein Gesetz, welches Veranstaltern die Möglichkeit geben soll Ticketkäufern für verschobene bzw. abgesagte Veranstaltungen Gutscheine in Höhe des Kartenwertes auszustellen, welches aber noch nicht verabschiedet wurde.

Da im Ticketbereich zur Zeit noch einiges in Klärung ist bitten wir Sie deshalb noch um etwas Geduld. Bei Fragen zu gekauften Eintrittskarten können Sie uns auch gerne telefonisch unter der Nummer 08261/9913-75 kontaktieren.

Ihr Team vom Kundencenter der Mindelheimer Zeitung

