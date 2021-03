12.03.2021

Gestiegene Inzidenz: Das Unterallgäu schrammt knapp an der Corona-Notbremse vorbei

Wechselunterricht, Abstand und strenge Maßnahmen zum Infektionsschutz gelten in den Klassen, die zwischenzeitlich wieder in ihren Klassenzimmern unterrichtet werden dürfen.

Der Corona-Inzidenzwert ist im Unterallgäu weiter gestiegen und ist nun in einem kritischen Bereich. Was das für die Schulen und Geschäfte im Landkreis bedeutet.

Von Dominik Schätzle

Die COVID-19-Fallzahlen steigen im Unterallgäu. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz bei 99,1. Damit schrammt der Landkreis gerade noch an Schulschließungen vorbei. Ab dem Inzidenzwert von 100 treten nach den Beschlüssen der jüngsten Bund-Länder-Konferenz verschärfte Regeln des Infektionsschutzes in Kraft. Das Landratsamt Unterallgäu konnte aufgrund der Marke von 99,1 den Schulen aber noch grünes Licht geben, bestätigte die Sprecherin des Landratsamts, Eva Büchele, unserer Redaktion auf Nachfrage.

Somit findet an den Schulen am Montag weiterhin Unterricht bzw. Wechselunterricht statt. Da die Inzidenz in den nächsten Tagen oder Wochen auf über 100 klettern könnte, sind die weiterhin geöffneten Schulen jedoch nur eine Momentaufnahme. Je nach Entwicklung der Lage könnten auch wieder Schließungen, verbunden mit Homeschooling, möglich werden.

Auch für den Einzelhandel würden im Falle der Corona-Notbremse wieder die Regeln gelten, die bereits vor dem 8. März in Kraft waren.

Themen folgen