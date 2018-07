vor 32 Min.

Gesucht: Noch mehr Wohnungen im Unterallgäu

Zwar wird im Unterallgäu bereits kräftig gebaut, laut Experten müsste aber noch viel mehr getan werden

Vom Single-Appartement bis zum Bungalow: Im Unterallgäu sind im vergangenen Jahr 959 Neubauwohnungen entstanden – 523 davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. Darauf hat das Verbändebündnis Wohnen hingewiesen, in dem sich Baugewerkschaft IG BAU und Bauwirtschaft zusammengeschlossen haben. Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt.

Insgesamt haben die Bauherren im Landkreis Unterallgäu demnach im vergangenen Jahr 370,2 Millionen Euro in den Neubau von Wohnungen investiert. „Das klingt viel. Tatsächlich müsste es aber mehr sein, wenn der Kreis Unterallgäu seinen Beitrag zur Wohnraum-Offensive der Bundesregierung leisten will. Denn der Neubau von bezahlbaren Wohnungen ist die einzige effektive Antwort auf steigende Mieten und hohe Immobilienpreise, von denen auch Bayern betroffen ist“, sagt Karl Bauer von der Industriegewerkschaft Bau.

Im Unterallgäu müssen mehr Wohnungen entstehen

Insgesamt seien bundesweit im vergangenen Jahr nicht einmal 285 000 Wohnungen neu gebaut worden. Dabei habe die Große Koalition von CDU/CSU und SPD eine ganz andere Messlatte gelegt: 1,5 Millionen Neubauwohnungen bundesweit bis 2021 – also 375 000 pro Jahr. „Das bedeutet, dass der Wohnungsneubau schon in diesem Jahr um satte 32 Prozent zulegen müsste. Danach sieht es allerdings bislang weder in Bayern noch bundesweit aus“, so der Regionalleiter der IG BAU in Bayern, Karl Bauer. Das Verbändebündnis Wohnen fordert daher den Bund, das Land Bayern und auch die Kommunen auf, mehr für bezahlbaren Wohnungsbau zu tun. Gerade für den sozialen Wohnungsbau müsse deutlich mehr getan werden, ebenso für den Neubau von Wohnungen, bei denen sich die Menschen die Miete auch leisten können, so Bauer.

Die IG Bauen-Agrar-Umwelt, der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel und die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau setzen sich im Verbändebündnis Wohnen für bessere Rahmenbedingungen beim Wohnungsbau ein.

