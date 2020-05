vor 50 Min.

Gesund dank Kneipp: So machen Sie gesundes Knuspermüsli selbst

Das Knuspermüsli ist der richtige Start in einen energiegeladenen Tag.

Plus Der Kneipp-Bund Bad Wörishofen gibt Tipps, wie man auch in Corona-Zeiten lecker und energiegeladen in den Tag starten kann - und zwar mit selbstgemachtem Knuspermüsli.

Die Maßnahmen der vergangenen Wochen zum Schutz vor dem Coronavirus machen sich im Alltag bemerkbar, auch nach den Lockerungen. Der Aktionsradius ist immer noch begrenzt – und die Möglichkeiten auch. Eine ungewohnte Situation, die man aber durchaus nutzen kann, um etwas für die Gesundheit zu tun. Gesund bleiben, auch in schwierigen Zeiten. Die Mindelheimer Zeitung gibt gemeinsam mit dem Kneipp-Bund regelmäßig Tipps, wie man mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand etwas für die Gesundheit tun kann. Die fünf Kneippschen Elemente bieten dazu wunderbare Möglichkeiten unter ganzheitlichem Gesundheitsaspekt: Also Güsse statt Gymnastikkurs und bewusste Alltags-Übungen statt Fitnessstudio. Tipp 9: Gesundes Knuspermüsli!

