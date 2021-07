Gesundheit

Klinikum Ottobeuren eröffnet neuen OP-Trakt

Die neue Intensivstation an der Ottobeurer Klinik verfügt über neun Betten. Bisher hatte das Krankenhaus nur sechs Intensivplätze. Auf dem Foto liegt zur Veranschaulichung eine Puppe im Bett. Neben der Intensivstation ist auch ein neuer OP-Trakt mit drei Operationssälen gebaut worden.

Plus Freude über neue Intensivstation und neuen OP-Trakt an der Klinik Ottobeuren. Kosten betragen über 20 Millionen Euro. Welche Neubauten noch geplant sind.

Von Volker Geyer

Die neue Intensivstation in der Ottobeurer Klinik ist fertig. Sie wird am Montag in Betrieb genommen. Dann stehen neun statt wie bisher sechs Intensivbetten zur Verfügung. Zudem steht der Bau des neuen OP-Trakts mit drei Operationssälen kurz vor der Vollendung. Die ersten Operationen sollen dort etwa Mitte August stattfinden. „Das ist ein wichtiger Meilenstein für den Klinikverbund, den Landkreis Unterallgäu und vor allem für die Menschen, die hier leben“, sagte der ehemalige Unterallgäuer Landrat und jetzige Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikverbunds Allgäu, Hans-Joachim Weirather, bei der Einweihung der beiden neuen Gebäudeteile.

