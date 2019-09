vor 19 Min.

Gewerbegebiet: Wenn Hallen in den Himmel wachsen

Plus Warum die Stadt Mindelheim im Gewerbegebiet Gebäude bis zu 30 Meter Höhe zulassen will.

Von Johann Stoll

Das Industrie- und Gewerbegebiet im Süden der Stadt ist in den vergangenen Jahren nicht nur die Fläche gewachsen, es darf künftig auch höher gebaut werden. Die Gebäude können innerhalb des knapp 35 Hektar großen Bebauungsplanes „Im Eichet östlich, Allgäuer Straße südlich, Heimenegger Weg westlich“ weiter in den Himmel ragen als bisher erlaubt. So soll die festgelegte Höhe von maximal 22 Metern auf bis zu 30 Metern ausgedehnt werden. Das sieht der Entwurf des Bebauungsplanes vor, der im Stadtrat auf den Weg gebracht wurde.

An den Wohnhäusern sollen nur Gebäude bis zu 14 Metern Höhe erlaubt werden Allerdings dürfen höchstens zehn Prozent der Fläche mit Gebäuden bis zu 30 Metern Höhe bebaut werden. Das sagte Stadtbaumeister Gerhard Frey vor dem Stadtrat. Im Westen des Baugebietes, wo Wohnhäuser angrenzen, sollen mit 14 Metern die niedrigsten Höhen gelten. Mit einer Gebäudehöhe von bis zu 30 Metern haben im Mindelheimer Süden auch Unternehmen eine Ansiedlungschance, für die solch hohe Gebäude unabdingbar sind. Der Agrarhandel Weikmann, der im Juli an seinem Standort am Bahnhof von einer Brandkatastrophe heimgesucht wurde, könnte theoretisch in dem Areal neu angesiedelt werden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bürgermeister Stephan Winter verteidigte die Höhenentwicklung. Immer wieder werde eine Diskussion über den Flächenfrass geführt. Um das einzudämmen, sei es eine Möglichkeit, mehr in die Höhe zu bauen. „Bei der Höhe haben wir uns an den Notwendigkeit orientiert, die unsere heimischen Gewerbebetriebe haben“, sagte Winter. Das Gewerbegebiet sei auch nicht ausgedehnt worden, sondern liege immer noch im Rahmen des Flächennutzungsplanes, der 100 Meter weiter südlich endet. Danach soll die Umfahrung der B16 kommen. CSU-Fraktionschef Christoph Walter begrüßte, dass die Stadt Gewerbeflächen weiterentwickelt und nicht nur Wohnraum schafft. Mehr Firmen bedeuten aber auch mehr Verkehr. Er forderte, die Einmündung der Trettachstraße in die Nebelhornstraße zu ertüchtigen. Eine Ampellösung hält er nicht für der Weisheit letzten Schluss. Und er erinnerte daran, dass im Eichet Menschen leben. Sie müssten vor Lärm und hohen Gebäuden geschützt werden. Stadtrat Manfred Schuster fürchtet: Die Großen verdrängen die kleineren Firmen Bei den Höhen sei eine „vernünftige Modellierung“ vorgesehen, beruhigte der Bürgermeister. Und die emissionsschutzrechtlichen Vorschriften für ein solches Gewerbegebiet seien sehr streng. Mit der Frage, wie die Einmündung an der Nebelhornstraße verbessert werden kann, befinde sich die Stadt in „intensivem Kontakt“ mit dem Straßenbauamt Kempten, das dafür zuständig ist. Manfred Schuster (BG) hätte es lieber gesehen, wenn die Flächen kleineren Betrieben wie Handwerksfirmen bereitgestellt würden. Er hat den Eindruck, dass die Großbetriebe nach und nach die Kleineren verdrängten. Stadträtin Ursula Kiefersauer wurde noch deutlicher. Sie macht sich Sorgen, dass Mindelheim seinen kleinstädtischen Charme verlieren könne. Sie könne solche Bauhöhen von bis zu 30 Metern „nicht durchwinken“. Nach dem Großbrand am Mindelheimer Bahnhof überlegt die Firma Weikmann, im Industriegebiet neu zu bauen: Weikmann: Nach Brand wiederaufbauen oder aussiedeln?

