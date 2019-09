10:56 Uhr

Gewerbehalle bei Kammlach abgebrannt

Rauchwolken über dem Unterallgäu. Technischer Defekt an Bagger setzt Gewerbehalle im interkommunalen Gewerbegebiet in Brand.

Von Ulf Lippmann

Rauchwolken steigen in den Himmel über Kammlach. Im Interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Mindelheim, Stetten und Kammlach stand am Vormittag eine Gewerbehalle in Flammen. Die Polizei meldete einen Vollbrand. Laut Polizei war ein Baggerfahrer in der Halle mit Altreifen beschäftigt, als plötzlich Flammen aus der Maschine schlugen. Zwar konnte der Mann den Bagger noch aus der Halle fahren, doch das Feuer griff schnell auf die Reifen über und es kam zum Brand. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Über 140 Feuerwehrleute, Helfer vom THW und die Polizei waren vor Ort. Die Halle wurde eingerissen, um besser löschen zu können. Es entwickelte sich eine riesige Rauchwolke. Es wurde empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, doch Experten vom Landratsamt, die ebenfalls vor Ort waren gaben Entwarnung, giftige Gase seien nicht ausgetreten. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest.

Themen folgen