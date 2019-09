vor 46 Min.

Gewerbehalle bei Kammlach brennt

Rauchwolken über dem Unterallgäu. Die Polizei meldet den Vollbrand einer Gewerbehalle im interkommunalen Gewerbegebiet

Von Ulf Lippmann

Rauchwolken steigen in den Himmel über Kammlach. Im Interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Mindelheim, Stetten und Kammlach steht eine Gewerbehalle in Flammen. Die Polizei meldet einen Vollbrand. Zahlreiche Helfer von den Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz. Die Polizei rät Anwohnern in der Nachbarschaft, die Fenster geschlossen zu halten. Offenbar handelt es sich um die Halle einer Firma, in der Altreifen verwertet werden. Näheres ist noch nicht klar. Wir bleiben dran.

