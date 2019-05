00:33 Uhr

Gewerbepark: Kredite für Grundstückskäufe abbezahlt

Für was nun weiteres Geld geliehen werden könnte

Von Helmut Bader

Neben den zwölf Verbandsräten des Zweckverbandes Interkommunaler Gewerbepark waren zur Vorstellung des Haushaltes 2019 auch etliche Besucher in das Rathaus von Bad Wörishofen gekommen. Diese hatten sich wohl erhofft, zu erfahren, wie es das Gemeinschaftsprojekt mehrerer Gemeinden steht, welche Grundstücke definitiv verkauft sind, welche als vergeben betrachtet werden und ob eventuell noch welche zu haben sind. Doch bei der öffentlichen Sitzung wurde – wie auch angekündigt – lediglich der Haushalt des Verbandes vorgestellt. Günther Brüch von der Kneippstädter Kämmerei präsentierte die Zahlen und erläuterte den Gesamtergebnishaushalt des Interkommunalen Gewerbeparks A96 Bad Wörishofen/Allgäu. Gegliedert ist er in den Haushalt für die Verwaltungssteuerung. Dazu kommt die Liegenschaftsverwaltung, in der die Grundstücksangelegenheiten, Gebäulichkeiten und Investitionen dargestellt werden. Und schließlich wurde auch der Finanzierungsbereich aufgezeigt, in dem Kredite oder Zinszahlungen enthalten sind. Zweckverbandsvorsitzender ist Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka (FW). Er hatte zuletzt im Stadtrat berichtet, dass 90 Prozent der verfügbaren Grundstücke verkauft seien.

Insgesamt zeichnete sich insofern ein positives Bild dar, dass noch während 2019 alle Kredite, die durch den Vorkauf der Grundstücke nötig gewesen sind, abbezahlt werden können. Eine weitere Kreditaufnahme wurde ins Auge gefasst, falls ein Pool für Ausgleichsflächen angeschafft werden kann, um den geplanten Kauf der Flächen des 2. Bauabschnittes einmal umsetzen zu können.

Bei der anschließenden kurzen Diskussion fragte Bürgermeister Robert Sturm (CSU) aus Ettringen nach, ob es nicht möglich wäre, in einigen Bereichen schneller zu agieren, vor allem, was die Kreditaufnahme für weitere Flächen angehe. Er empfand den Haushalt als solide und empfahl, agil zu bleiben.

Stefan Welzel (CSU) fragte nach der Verwaltungskostenumlage und dem Umfang der Geschäftsführungstätigkeit, während Wolfgang Hützler (FW) hervorhob, dass sich auf der Verkaufsebene 2018 „schon etwas getan habe“.

Dem Beschlussvorschlag zum Haushalt 2019 stimmte die Verbandsversammlung schließlich einstimmig zu. Daran schloss sich die nichtöffentliche Sitzung an.

Zum Zweckverband des Gewerbeparks an der A 96 bei Bad Wörishofen gehören neben der Kneippstadt auch die Gemeinden Ettringen, Amberg, Eppishausen und Rammingen.

