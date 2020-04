Gewerbepark: Tausch statt Streit

Plus Es geht um zwei der größten Grundstücke an der A96. Eines davon hatte die Kneippstadt zurückgefordert.

Wer von der Stadt Bad Wörishofen ein Grundstück kauft, muss in einer festgelegten Frist bauen. Das gilt auch für den Interkommunalen Gewerbepark an der A 96. Nicht immer klappt das. Die Verbandsversammlung hatte zwischenzeitlich mit einem Eigentümer eines der größten Grundstücke die Geduld verloren.

Die Folge wäre die Rückabwicklung des Kaufes gewesen. Dies aber konnte nun verhindert werden, wie Bürgermeister Paul Gruschka (FW) mitteilt. Er bezieht sich auf einen Beschluss der Verbandsversammlung, der bereits am 2. März in nichtöffentlicher Sitzung ergangen sei. Demnach sei ein einvernehmlicher Grundstückstausch im Interkommunalen Gewerbepark gelungen. Gruschka ist der Vorsitzende des Verbandes. Es geht um die beiden größten Grundstücke, die direkt an der Autobahn A96 liegen.

Man wolle das östliche Grundstück mit 34.312 Quadratmetern an die bisherige Eigentümerin des westlichen Grundstückes mit rund 28.493 Quadratmetern übertragen. Gleichzeitig werde eine Teilfläche von maximal 11.000 Quadratmetern aus dem westlichen Grundstück an die Eigentümerin des östlichen Grundstückes übertragen. Übrig bleiben damit etwa 17.500 Quadratmeter des westlichen Grundstücks. Diese Fläche gehe an den Zweckverband zurück. Um welche Firmen es sich handelt, teilte der Verband nicht mit.

Das war der Grund für die Rückforderung

Diesen Vorschlag habe die bisherige Eigentümerin des östlichen Grundstückes vor einigen Tagen über ihren Rechtsanwalt angenommen. Jetzt könnten die Notarverträge vorbereitet werden, so Gruschka.

In einer Pressemitteilung heißt es dazu, der Verbandsvorsitzende Gruschka „und auch einige Verbandsräte freuen sich, dass durch Gruschkas Verhandlungen eine einvernehmliche Lösung erreicht werden konnte“.

Die Verbandsversammlung hatte noch am 6. Mai 2019 beschlossen, die vertraglich vereinbarte Bauverpflichtungsfrist von drei Jahren nicht zu verlängern. Die Folge wäre die Rückabwicklung gewesen. Die Eigentümerin habe dann über ihren Rechtsanwalt Vergleichsverhandlungen mit Gruschka und der Verwaltung aufgenommen.

Das Grundstück wurde bereits im Mai 2016 verkauft. Es hätte innerhalb von fünf Jahren bebaut werden müssen. Baubeginn hätte spätestens drei Jahre nach dem Vertragsabschluss sein müssen.

Gruschka sieht in dieser Vereinbarung eine große Chance für den immer wieder geforderten schnelleren Ausbau des Interkommunalen Gewerbeparks: „Ohne diesen Vergleich hätte ein langer und teurer Rechtsstreit den Ausbau behindert.“ Der Vergleich eröffne für die Käuferin des östlichen Grundstückes mittelfristig und langfristig Erweiterungsmöglichkeiten in Richtung Süden. Gruschka freut sich, dass der Beschluss des Zweckverbandes einstimmig erfolgte.“ (mz)