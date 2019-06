06:00 Uhr

Gewinnspiel: Sommerbild senden - Urlaub gewinnen

Wir erleben derzeit Sommertage wie aus dem Bilderbuch. Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnappschüsse - zu gewinnen gibt es einen tollen Hotel-Gutschein.

Der Sommer ist da! Mit aller Hitze und in voller Pracht erleben wir dieser Tage Sommertage wie aus dem Bilderbuch. Und wie sieht’s bei Ihnen aus? Wie und wo genießen Sie die warme Jahreszeit im Unterallgäu? Wir suchen die schönsten Sommerbilder unserer Leser und verlosen unter den Einsendern einen ganz besonderen Preis: einen Hotelgutschein für zwei Nächte mit Halbpension im Spa- und Golf-Hotel Balance in Pörtschach am Wörthersee. Sie müssten allerdings bis zum 15. August anreisen. Wenn Sie also mitmachen wollen, schicken Sie uns einfach Ihr Sommerfoto per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de. Bitte vergessen Sie nicht das Kennwort „Sommerbild“ sowie Ihre Telefonnummer. Einsendeschluss ist am Sonntag, 30. Juni. Und jetzt noch viel Spaß beim Genießen!

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/ 777-2355.

