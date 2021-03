vor 22 Min.

Gewitzte Rentnerin legt Telefonbetrüger in Bad Wörishofen rein

Immer wieder versuchen Betrüger, zumeist ältere Menschen am Telefon um möglichst viel Geld zu bringen. Diesmal jedoch scheiterte einer der Gauner an einer gewitzten Rentnerin aus Bad Wörishofen.

Eine ältere Frau aus Bad Wörishofen sollte Opfer des sogenannten Enkeltricks werden. Doch der Betrüger hatte diesmal kein leichtes Spiel.

Mit seinen eigenen Waffen hat eine Rentnerin aus Bad Wörishofen einen Telefonbetrüger geschlagen. Der Unbekannte versuchte den sogenannten Enkeltrick, scheiterte damit aber an der gewitzten Seniorin.

Am Dienstagnachmittag, meldete sich ein junger Mann telefonisch bei einer älteren Frau in Bad Wörishofen: „Hallo, ich bin´s“, habe er nur gesagt, berichtet die Polizei. Der Anrufer habe seine Rufnummer unterdrückt, die Frau wusste nicht, wer da am Telefon war. Also fragte sie gezielt nach. Ohne seinen Namen zu nennen, wiederholte der Telefonbetrüger immer wieder, er sei doch der Enkel der Frau.

Die Rentnerin hatte aus Medienberichten bereits vom Enkeltrick erfahren

Weil die Rentnerin aber aus der Medienberichterstattung bereits vom Enkeltrick erfahren hatte, drehte sie den Spieß kurzerhand um. Sie behauptete, dass sie gar keine Enkel habe. Eine Notlüge zwar, aber wirkungsvoll. Das nämlich reichte bereits, der Betrüger legte auf, die Frau hat Ruhe.

Von „besonnenem Verhalten“ spricht die Polizei. Die Rentnerin habe sich selbst vor finanziellem Schaden bewahrt. Telefonbetrüger versuchten mit solch einer Gesprächsführung, ihre meist älteren Opfer dazu zu bringen, den Namen von Verwandten zu nennen. Danach haben sie oft leichtes Spiel. Am Ende sie um Geld, um eine Notlage zu bewältigen. (mz)

