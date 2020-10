07:10 Uhr

„Gezeichnetes“ setzt Zeichen: Franz Epple stellt in Mindelheim aus

Plus Der Türkheimer Galerist Franz Epple liebt die Kunst. Beim Mindelheimer Kunstverein stellt er nun 35 Zeichnungen und Grafiken aus, bei denen er nichts dem Zufall überließ.

Von Franz Issing

Franz Epple lebt mit der Kunst. Aus seinen Exponaten spricht Begeisterung für „Gezeichnetes“. Im Salon des Kunstvereins Mindelheim stellt der Türkheimer Galerist 35 Zeichnungen und Grafiken aus verschiedenen Schaffens-Perioden aus. Alle der in der kleinen Galerie aufgehängten Exponate basieren auf geplanten und weiter entwickelten Strukturen. Epple hat bei seinen Zeichnungen nichts dem Zufall überlassen.

Aufgehängt hat der Künstler eine nur minimale Auswahl aus seinem Betätigungsfeld. Bunt- und auch Bleistiftzeichnungen, Tuschearbeiten und „Gezeichnetes“ in Mischtechnik. Die Motive sind gegenstandslos. So bleibt es dem Betrachter überlassen, welche Figuren er in den Zeichnungen erkennt.

Abstraktion faszinierte den Türkheimer Künstler Franz Epple schon in der Jugend

Franz Epple war schon in frühen Jugendjahren von der Nachkriegsabstraktion fasziniert und entwickelte auf diesem künstlerischen Feld seine ganz persönliche Handschrift. „Das ist ein lebenslanger Prozess“ bemerkt er launig. Nicht zuletzt bestärkte und inspirierte das Lehrprogramm der Augsburger Fachhochschule für Gestaltung den Absolventen Epple für seine „abstrakten Kunststücke“.

Bei der Ausstellungseröffnung begrüßte Christel Klemenjak, die noch amtierende Vorsitzende im Salon – der „guten Stube“ des 320 Mitglieder zählenden Kunstvereins – zahlreiche interessierte Premierengäste. Die Zeichnungen und Grafiken des Türkheimer Diplom-Designers sind noch bis zum Montag, 28. Oktober, jeweils dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr zu bewundern.

