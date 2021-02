vor 33 Min.

Gibt es im Landkreis Unterallgäu bald Agri-Fotovoltaik?

Der Landkreis Unterallgäu und die Lechwerke suchen eine Partnerkommune für ein Pilotprojekt in Sachen Solarstrom.

Solarenergie spielt im Unterallgäu eine bedeutende Rolle bei der Stromerzeugung. Während Dachflächen-Fotovoltaikanlagen großen Zuspruch erfahren, stoßen klassische Freiflächenanlagen aufgrund ihres Flächenverbrauchs und als Konkurrenz zur Landwirtschaft immer wieder auf Kritik.

Eine neue Technik könnte dieses Problem lösen: Die Agri-Fotovoltaik, bei der landwirtschaftliche Nutzung und Solarstromerzeugung kombiniert werden. Dabei werden Fotovoltaik-Module zum Beispiel streifenförmig wie niedrige Wände in der Fläche aufgebaut, sodass zwischen den Modulreihen eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist.

Gesucht wird eine Fläche an Bahnlinie oder Autobahn

Wie gut das funktioniert? Das will der Landkreis Unterallgäu zusammen mit den Lechwerken (LEW), dem Beraternetzwerk LandSchafftEnergie und weiteren Partnern herausfinden. Für das Pilotprojekt wird eine Partnerkommune gesucht, die eine Fläche zur Verfügung stellt, um eine solche Anlage zu errichten. Benötigt wird eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an einer Bahnlinie oder an der Autobahn, möglichst im Eigentum der Kommune. Genauere Angaben sind einem Schreiben des Landkreises zu entnehmen. Dieses ging an die 30 Unterallgäuer Kommunen, durch deren Gemeindegebiet eine Autobahn oder Bahnlinie führt.

Das Pilotprojekt soll wissenschaftlich begleitet und die Ergebnisse sollen allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Untersucht werden sollen unter anderem die Einsatzfähigkeit landwirtschaftlicher Maschinen, die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit der Fläche und die Wirtschaftlichkeit der Fotovoltaikanlage.

Bis Mitte März können Kommunen sich anmelden

Die Kommunen haben nun noch bis Mitte März Zeit, unverbindlich ihr Interessen bei der Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt in Unterallgäu zu bekunden. Danach soll eine passende Fläche ausgewählt und das Projekt weiter konkretisiert werden.

Das Projekt ist ein Baustein der Solaroffensive Unterallgäu, mit der seit 2017 die Sonnennutzung im Unterallgäu weiter vorangebracht wird.

