vor 48 Min.

Gibt es im Unterallgäu genügend Ärzte, oder doch nicht?

Plus Rein statistisch ist der Landkreis Unterallgäu ausreichend mit Ärzten versorgt. Warum das aber nur die halbe Wahrheit ist.

Von Johann Stoll

Die ärztliche Versorgung im Unterallgäu ist rein rechnerisch gut. Das sagte Oliver Legler vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL vor Bürgermeistern aus dem Unterallgäu auf einem Arbeitstreffen in Unteregg. Diese Bewertung stützt sich auf eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss vorgegebene Bedarfsplanungsrichtlinie.

Ein Hausarzt soll auch im Unterallgäu 1609 Einwohner versorgen

Nach der vertragsärztlichen Bedarfsplanung soll ein Hausarzt 1609 Einwohner versorgen. Diese Ziffer sei „irgendwann erfunden“ worden. Bei einem Versorgungsgrad von 110 Prozent dürfen sich keine weiteren Mediziner in dem Bereich als Hausarzt niederlassen. Ein Wert von 75 Prozent würde eine Unterversorgung bedeuten, so Legler. Für das Unterallgäu gibt es für die hausärztliche Versorgung vier Planungsbereiche.

Im einzelnen sind das:

Memmingen Süd: Dieser Bereich zählt 37 Ärzte. Hierzu gehört der südwestliche Bereich des Unterallgäus mit der kreisfreien Stadt Memmingen. Dazu gehören etwa Holzgünz, Ottobeuren und Markt Rettenbach. Hier liegt der Versorgungsgrad mit 89,31 Prozent am schlechtesten im Unterallgäu. Die meisten Mediziner praktizieren in Memmingen (30). Anders gesagt: In dem Gebiet sind rechnerisch elfeinhalb Arztsitze nicht besetzt.

Memmingen Nord reicht von Babenhausen bis Kammlach und hat 20 Ärzte. Der Versorgungsgrad liegt bei 108,71 Prozent. Hier ist noch ein halber Arztsitz zu vergeben.

Mindelheim: Der Versorgungsgrad liegt bei 110,13 Prozent. Der Bereich zählt 26 Ärzte. Dieser Bereich ist „aktuell überversorgt“.

Bad Wörishofen mit Türkheim, Ettringen, Rammingen, Amberg und Wiedergeltingen zählt er 23 Ärzte und hat einen Versorgungsgrad von 104,80 Prozent. Eineinhalb Arztsitze wären noch frei.

Hals-, Nasen- und Ohrenärzte sind im Unterallgäu gesucht

Für Fachärzte gibt es im Unterallgäu mit Memmingen nur eine Planungsregion. Der Versorgungsgrad liegt bei den einzelnen Fachrichtungen bei:

Augenärzte: 119,17 %

Chirurgen, Orthopäden: 122,23 %.

Frauenärzte: 118,68 %.

Hautärzte: 129,24 %

HNO-Ärzte: 85,72 %.

Kinderärzte: 109,21 %.

Nervenärzte: 113,51 %.

Psychotherapeuten: 114,33 %.

Urologen: 109,40 %.

Nach dieser Berechnung sind nur Hals-, Nasen- und Ohrenärzte im Unterallgäu gesucht.

Auch bei Anästhesisten (109,64 %), Fachinternisten (141,64 %), Kinder- und Jugendpsychiater (114, 49 %) und Radiologen (116,21 %) besteht kein weiterer Bedarf.

Woringens Bürgermeister Jochen Lutz war von diesen Rechenkünsten wenig überzeugt. „Das kann nicht die Realität sein“, meinte er. Das glaube die Bevölkerung angesichts langer Wartezeiten bis zu einem Behandlungstermin nicht.

Handlungsbedarf besteht tatsächlich, weil jeder dritte Arzt im Unterallgäu 60 Jahre und älter ist. Hinzu kommt, wie der Experte ausführte, ein verstärkter Wunsch junger Ärzte, Beruf und Leben besser in Einklang zu bringen. Letztlich führt das dazu, dass mehr Ärzte gebraucht werden, weil diese weniger lang arbeiten wollten.

Viele Hausärzte stehen laut Legler kurz vor dem Ruhestand und suchen nach einem Nachfolger. Für junge Ärzte sei eine klassische Hausarztpraxis aber häufig nicht attraktiv. Um zum Beispiel Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, seien neue Arbeitsmodelle, etwa in Gemeinschafspraxen, nötig. Hierfür könnten die Kommunen geeignete Rahmenbedingungen schaffen – auch wenn für die eigentliche Sicherstellung der ärztlichen Versorgung die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zuständig sei.

Die Unterallgäuer Gemeinden könnten Mediziner vernetzen

Die Gemeinden können Legler zufolge Ärzte vernetzen, Medizinische Versorgungszentren gründen und interkommunale Strategien entwickeln. Ein geeignetes Forum, um die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit voranzubringen, sei die Gesundheitsregion, die das Unterallgäu zusammen mit Memmingen anstrebe. Gemeinden, die dabei beraten werden wollen, könnten sich ans Kommunalbüro für ärztliche Versorgung am LGL wenden.

Lesen Sie auch: Corona: Braucht das Unterallgäu wieder eine Infektpraxis?

Mindelheimer Chirurg: Ein Handwerker mit Fingerspitzengefühl





Themen folgen