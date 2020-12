vor 16 Min.

Gibt es in Bad Wörishofens Rathaus bald Trauungen bei Kerzenschein?

Kerzenschein zur Trauung im Standesamt: Geht es nach Christin Huber, soll dies in Bad Wörishofen bald möglich sein.

Plus Stadträtin Christin Huber beantragt „Candle Light Trauungen“ in Bad Wörishofen. Was sie sich davon erhofft.

In Bad Wörishofen soll es bald „Candle Light Trauungen“ geben, wie sie etwa in Kaufbeuren oder Marktoberdorf schon möglich sind. Dies hat Stadträtin Christin Huber für die Fraktion Generation Fortschritt beantragt. Beraten wurde über den Antrag noch nicht.

Huber glaubt, die Einführung einer Candle Light Trauung im Kneipp-Jubiläumsjahr 2021 sei eine „weitere Aufwertung der Stadt und ein Angebot mit besonderer Atmosphäre“. Dies könne nicht nur für Einheimische sondern auch für Gäste der Stadt „ein Highlight sein“, so Huber.

In Corona-Zeiten gelten für Trauungen strenge Auflagen

Sie erinnert außerdem daran, dass aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen Trauungen an strenge Auflagen zum Infektionsschutz geknüpft seien. „Oftmals können nur das Brautpaar selbst und deren Trauzeugen diesen besonderen Moment erleben“, so Huber. Candle Light Trauungen seien auch ein Mittel, um „in gerade dieser schwierigen Zeit ein Zeichen zu setzen.“

