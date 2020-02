18.02.2020

Glücklich in der neuen Heimat

Für das Ehepaar Bergmann steht ein Jahr der Feste an

Jutta Bergmann ist viel herumgekommen. In Bad Wörishofen hat sie aber eine neue Heimat gefunden – und hier feierte sie nun auch ihren 90. Geburtstag. Sie freut sich auf ein Jahr der Feste, denn die Familie blickt schon jetzt auf den November, wenn bei Jutta und Ernst-August Bergmann die „Eiserne Hochzeit“ (65 Jahre) ansteht.

Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel überbrachte die Glückwünsche und Geschenke der Stadt und des Landkreises zum Geburtstag. Auch Ministerpräsident Markus Söder gratulierte mit einem herzlichen Glückwunschschreiben.

Jutta Bergmann wurde in Leipzig geboren, ging hier zur Schule und erlebte als junge Frau den Bombenangriff auf ihre Stadt. Beruflich ging es später nach Unterfranken. Im benachbarten Waldaschaff bei Aschaffenburg lernte sie Ernst-August Bergmann kennen. Am 19. November 1955 heirateten die Beiden und die Geburt ihres Sohnes machte das Glück perfekt. Mittlerweile bereichern noch ein Enkel und zwei Urenkel die Familie. Durch den Beruf des Ehemannes mussten viele Umzüge in Kauf genommen werden. So lebten sie einige Jahre in Bad Kreuznach, Butzbach, Bad Nauheim, Bad Friedrichshall, Ludwigsburg und in Murr an der Murr. Von dort aus kam das Ehepaar mehrmals zur Kur nach Bad Wörishofen und so kannten sie die Kneippstadt bereits sehr gut. 1997 zogen sie dann hierher.

Die Eheleute genießen die Vorzüge der Kurstadt. Große Spaziergänge und kulturelle Veranstaltungen im Kurhaus stehen auf ihrem Programm. Beide freuen sich schon auf den Frühling, wenn sie wieder die Blumenpracht genießen können. Als Frühaufsteher wird dann wieder auf ihrem Balkon gefrühstückt, wo ihnen die Morgensonne ins Gesicht scheint.

Jutta Bergmann und ihrem Mann Ernst-August, der bereits vor zwei Jahren den 90. Geburtstag feiern konnte, geht es gut und sie sind glücklich und zufrieden hier. „Wenn es so noch ein paar Jahre weiter geht, dann wäre dies sehr schön“, so die Jubilarin. (er)

