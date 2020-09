vor 18 Min.

Golfanlage in Türkheim soll noch attraktiver werden

Plus Die Golfanlage an der ehemaligen Ziegelei Ludwigsberg soll ausgebaut werden und will den Golfern noch mehr bieten. Was die Türkheimer Gemeinderäte von den Plänen halten.

Von Wilhelm Unfried

Dem Bauausschuss des Marktrates lag bei der ersten Sitzung der Sommerpause ein entsprechender Antrag vor. Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei sollen unter anderem ein Golf-Schulungs-Zentrum, ein Fitnessraum, ein Gastraum sowie acht Ferienwohnungen entstehen.

Vor zwei Jahren sollte am Golfplatz in Türkheim noch ein Hotel mit 200 Betten entstehen

Der Turm der ehemaligen, über 100 Jahre alten Ziegelei wird stehen bleiben. Die Räte fanden das Vorhaben gut, Probleme hatten einige Räte lediglich mit den dort geplanten Ferienwohnungen. Hier gelte es zu verhindern, dass daraus „Dauer-Wohnungen“ entstehen.

Lothar Rogg vom Bauamt trug den Bauantrag vor und erinnerte daran, dass das Vorhaben schon vor zwei Jahren im Rat diskutiert wurde, damals noch als Bauvoranfrage.

Für die Grundstücke der „ehemaligen Ziegelei Ludwigsberg“ wurde im Jahr 2005 die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Golfhotel einschließlich Kavaliershäuser gebilligt, erinnerte Rogg.

Im Bereich der alten Ziegelei soll ein Golfzentrum mit Tagungsraum und Ferienwohnungen entstehen. Der alte Ziegeleiturm bleibt aber erhalten.

Die hierzu letzte Beschlussfassung im Marktgemeinderat erfolgte am 11. Dezember 2008 . Der Gemeinderat erklärte sich grundsätzlich bereit, auf dem Ludwigsberg ein Hotel mit 200 Betten entstehen zu lassen. Er ist weiterhin bereit, das Flächennutzungsplanverfahren fortzusetzen sowie das Bebauungsplanverfahren einzuleiten, sobald ein Investor vorhanden ist.

Das Projekt wurde daraufhin, so Rogg, nicht mehr weiterverfolgt. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie ein rechtskräftiger Bebauungsplan sei bis heute nicht entstanden. Mittlerweile hätten sich auch die Besitzerverhältnisse geändert.

Inzwischen habe auch das Landratsamt Zustimmung signalisiert, weswegen nun ein konkreter Bauantrag eingereicht wurde.

Rogg erläuterte das Vorhaben. Im westlichen Bereich soll ein Golf-Schulungsraum mit Fitnessraum gebaut werden. Dazu kommen Umkleidebereiche für Damen und Herren sowie Sanitäranlagen. Im mittleren Bereich soll ein Gastraum für die Golfer (109 Quadratmeter) mit einer rund 74 Quadratmeter großen Terrasse entstehen.

Aus den geplanten Ferienwohnungen sollen später keine festen Wohnungen in Golfplatznähe werden können

Im östlichen Bereich sei eine Kochzeile für den Gastraum, ein Kühlraum sowie eine Garage vorgesehen. Im Obergeschoss sind insgesamt acht Ferienwohnungen geplant, diese seien, so Rogg, auch schon in der Bauvoranfrage vorgesehen gewesen. Das Bauvorhaben werde im Bereich Golf-Fitness zweigeschossig mit einem Pultdach und zehn Grad Dachneigung gebaut. Der mittlere Bereich, also die Gastronomie, werde zweigeschossig und erhält ein Satteldach. Die notwendigen 33 Stellplätze könnten alle auf dem Grundstück nachgewiesen werden.

Gegen das Vorhaben selbst gab es keine Einwände. Im Gegenteil: Marcus Jakwerth (FW) meinte, dass ihm der Plan gut gefalle, durch den Mittelbau werde an die alte Ziegelei erinnert. Ähnlich sah dies auch Bürgermeister Christian Kähler.

„Was passiert, wenn es keine Golfer mehr gibt?“ fragte Marktrat Peter Ostler (WVT). Dann könnte es passieren, dass aus den Ferienwohnungen feste Wohnungen werden. Und auch für Josef Vogel (FW) war dies ein Problem. Schon bei der ersten Beratung habe man auf die Frage „dauerhafte“ Vermietung hingewiesen.

Lothar Rogg versuchte zu beruhigen. Die Ferienvermietung werde Bestandteil der Baugenehmigung sein. Sollten diese dauerhaft vermietet werden, dann bedürfe diese einer Nutzungsänderung. Diese Auskunft beruhigte dann die Räte. So erhielt das Bauvorhaben mit sieben gegen eine Stimme das gemeindliche Einvernehmen.

