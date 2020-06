vor 33 Min.

Gottesdienst im Zeichen von Covid-19

Plus Die Besucher des Gottesdienstes in der Türkheimer Pfarrkirche haben sich an die Corona-Einschränkungen gewöhnt. Hauptsache ist, dass sie wieder in die Kirche dürfen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Der Anblick war gewöhnungsbedürftig: wo es sonst gut gefüllte Kirchenbänke in der katholischen Himmelfahrtskirche in Türkheim am Sonntag zur Heiligen Messe gab, gelten jetzt die Abstände. Jede zweite Kirchenbankreihe bleibt frei, und die anderen Reihen sind mit jeweils zwei und dann versetzt drei Sitzplätzen gekennzeichnet. „Die Besucher haben sich inzwischen daran gewöhnt“, sagte Kaplan Jean Kapena Mwanza, „am Anfang war es aber schwierig. Die Leute waren verunsichert, weil sie nichts falsch machen wollten.“

Diese Regeln gelten in der Kirche

Den Anfang gab es vier Wochen zuvor, als das Feiern von Gottesdiensten in Kirchenräumen unter Auflagen wieder erlaubt wurde. Es gibt seitdem in den Gotteshäusern eine Begrenzung der Personenzahl, Desinfektionsspender für die Hände und strenge Atemschutz- und Abstandsregelungen, so wie überall da, wo wieder Versammlungen in Räumen zugelassen wurden. Der erste Eindruck in der Himmelfahrtskirche: alles wie gehabt - außer natürlich, dass weniger Besucher da waren - ließ sich beim näheren Hinschauen nicht halten.

Denn vieles war anders. Nur zwei Ministranten waren im Einsatz. „Sie dürfen keinen Altardienst machen“, erklärte Kaplan Mwanza. Auch das Einsammeln der Kollekte, wenn der Korb durch die Reihen gereicht wird, entfiel. Die zuvor am Eingang abgegebenen Geldspenden wurden von den Ministranten nur noch nach vorne in den Altarraum getragen. Sie mussten sich vor allem gedulden, und so kam es während der Zeremonie der Wandlung schon mal vor, dass die beiden in rot-weiße Gewänder gekleideten Jugendlichen beim Knien auf den harten Steinstufen hin und her rutschten, wenn es zu lange dauerte.

Wegen Corona: Nicken statt Hand reichen

Der Friedensgruß, bei dem man sich bisher die Hände gereicht hatte, wurde durch ein Zunicken ersetzt. Auf der Anzeige für die Kirchenlieder war jeweils nur eine Strophe zu lesen. Es wurde weniger gesungen als sonst, dabei nahm auch niemand von den Singenden den Atemschutz ab. Die Passagen der Liturgie, die normalerweise vom Pfarrer gesungen werden, wurden entweder gesprochen, oder es übernahm sie über Mikrofon der Organist oben an der Orgel, er spielte und sang dabei gleichzeitig. Die Aussteuerung der drei Mikrofone aus dem Altarraum in einen hohen, großen Kirchenraum mit wenigen Besuchern stellte zumindest für die hinteren Reihen und die Empore ein Problem dar: es hallte, und das gesprochene Wort während der Predigt war etwas schwer zu verstehen.

Das Sakrament des Abendmahls und der Wandlung in einer angemessenen Form feiern: das war sicher für die Verantwortlichen eine besondere Herausforderung. Die wurde gut gemeistert: der Kelch mit dem Messwein und auch die Hostien wurden gezeigt, beides blieb immer in nur einer Hand. Die Gottesdienst-Besucher durften unter Einhaltung der Abstände im Mittelgang nach vorne gehen und entlang der zwei Seitengänge zurück. Den kurzen Moment für die Lockerung des Atemschutzes für die Hostie gab es erst beim Zurückgehen.

Viele bleiben trotzdem daheim

Kaplan Jean Kapena Mwanza meinte auf Anfrage, dass leider von den älteren Besuchern der Heiligen Messe, die früher jeden Sonntag dabei gewesen waren, viele („mehr als Hälfte“) trotz des jetzt wieder offenen Gotteshauses zuhause bleiben würden. Aus Vorsicht und oft auch aus ganz handfesten Gründen. Die Atmosphäre während des Gottesdienstes schien an diesem Sonntag gedämpft, wozu auch optisch die Einzelverteilung der Besucher im großen Raum beitrug. Und der Gottesdienst war kürzer als sonst.

Auf die Frage, was sie vermissen würde, antwortete Sängerin Ingrid Eimansberger aus Türkheim: „Es fehlt der Chor! Es fehlt das Feierliche in der Kirche, besonders das für die Kirchenfeste wie Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten.“ Aber es sei schön, dass überhaupt wieder Gottesdienste stattfänden. Dafür seien alle dankbar.

