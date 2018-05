20:00 Uhr

Gräfin und Graf sagen Ja

Katharina Gräfin Fugger von Glött und Carl-Ludwig Graf von Ballestrem haben in der Pfarrkirche in Kirchheim geheiratet.

Nicht nur in England traut sich der Adel. Auch in Kirchheim gab es jetzt Grund zum Feiern.

Nach der Hochzeit im englischen Königshaus haben am Wochenende auch in Kirchheim zwei Adelige geheiratet: Am vergangenen Samstag gaben sich dort in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Katharina Gräfin Fugger von Glött und Dr. Carl-Ludwig Graf von Ballestrem das Ja-Wort. Anfang April hatte der Kirchheimer Bürgermeister Herrmann Lochbrunner das Paar bereits standesamtlich im Rathaus getraut.

Pater Hubertus Freyberg vom Begegnungshaus Regina-Pacis in Leutkirch, ein Freund des Brautpaares, traute es gemeinsam mit dem Ortspfarrer Pater Benedikt Maprayil O.Praem und dem Diakon Max Graf Galen. Der Kirchheimer Kirchenchor gestaltete den Gottesdienst mit einer Aufführung der G-Dur-Messe von Johann-Baptist Schiedermayr dem Älteren. Mit dem Brautpaar feierten ihre Familien und Freunde sowie die Kirchheimer.

Anschließend begaben sich die Neu-Vermählten mit ihren Gästen bei strahlendem Sonnenschein unter Führung des Musikvereines Kirchheims in den Hof des Schlosses, wo sie die Gratulationen ihrer Gäste entgegennahmen.

Die Braut ist die jüngste Tochter des Kirchheimer Ehrenbürgers und ehemaligen Kreis- und Bezirksrates Albert Graf Fugger von Glött und seiner Ehefrau Elisabeth. Das Paar kennt sich bereits seit vielen Jahren, nicht zuletzt da eine langjährige freundschaftliche Verbundenheit der beiden Familien die Eheleute immer wieder zusammenführte.

Die Braut arbeitet als Lehrerin in Augsburg, während der Bräutigam als Arzt und Psychotherapeut eine Praxis im Raum Stuttgart betreibt. Nach der Hochzeit und der anschließenden Feier mit Familien und Freunden verabschiedete sich das Hochzeitspaar am Sonntag zur Hochzeitsreise. (mz)

