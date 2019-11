vor 43 Min.

Gratis-Tickets fürs Familientheater

Ab Montag sind die Karten erhältlich

Bald ist es wieder soweit: Die Stadt Bad Wörishofen schenkt den heimischen Familien ein Kindertheater. „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“ wird diesmal geboten, ein Familienstück von Christine Nöstlinger für Kinder ab fünf Jahren. Der Eintritt ist kostenlos.

Allerdings werden Eintrittskarten benötigt, da die Zahl der Plätze im Kursaal begrenzt ist. Diese Karten sind ab Montag, 25. November, im Kurhaus erhältlich, am Info-Pavillon im Gebäude. Damit möglichst viele Kinder die Veranstaltung besuchen können, werden bis zu fünf Karten pro Familie ausgegeben. Reservierungen sind nach Angaben der Kurbetriebes nicht möglich.

Sollten noch Restkarten vorhanden sein, gehen diese ab Donnerstag, 12. Dezember, für einen vergünstigten Preis von 5 Euro pro Karte für weitere Familien aus der Region und Gäste der Stadt in den Verkauf. Das Familientheater wird am Sonntag, 15. Dezember, gezeigt. Die Aufführung beginnt um 16 Uhr im Kursaal. Das Stück ist Christine Nöstlingers Plädoyer für eine unbeschwerte Kindheit, ein „charmantes, fantasievolles und anarchisches Vergnügen für die ganze Familie“, wie es heißt. Lustig und besinnlich zugleich wird erzählt, wie aus einem Konservenkind ein ganz besonderer Junge wird und wie in jedem von uns, auch in der verrücktesten Chaotin, das Potenzial steckt, ein Kind großzuziehen. Nöstlinger hat über hundert Bücher verfasst, für die sie unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preis ausgezeichnet wurde. (mz)

Themen folgen