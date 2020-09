vor 33 Min.

Gratis-Urlaub oder nicht? So geht Bad Wörishofen mit Influencern um

Ins (kostenlos) gemachte Bett legen sich selbst ernannte Influencer besonders gern, die dann im Gegenzug wohlwollend über ihre Erfahrungen berichten. In Bad Wörishofen gab es solche Fälle offenbar noch nicht: Die ortsansässigen Hotelchefs und die Kurdirektion suchen sich ihre Gäste ganz genau aus.

Plus Schnorrende Instagram-Sternchen werden in manchen Orten zum Problem. In Bad Wörishofen sucht man aber auch gezielt den Kontakt zu Social-Media-Könnern.

Von Ulla Gutmann

Immer mehr selbst ernannte Influencer versuchen offenbar, kostenlos Urlaub in Hotels zu machen. Die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ berichtet beispielsweise von steirischen Hotelbetreibern, die regelmäßig Anfragen von besonders eifrigen Nutzern sozialer Internet-Netzwerke bekommen. Sie versprechen, Fotos vom Hotel auf ihrem Instagram-Auftritt zu posten, als Gegenleistung für den kostenfreien Aufenthalt.

Dabei sei die Zahl der unseriösen Anfragen deutlich höher, als die der seriösen, denn nur bei Influencern mit deutlich mehr als 100.000 Abonnenten und einer entsprechenden Zahl von „Likes“ lohne sich so ein Deal, wie es heißt. Bei Gesprächen mit Hotelbetreibern in Bad Wörishofen zeigt sich, dass der Trend aus Österreich in der Kneippstadt noch nicht angekommen ist.

Allerdings lädt Alois Hillebrand, Geschäftsführer des Parkhotels Residence, durchaus selbst Blogger ein. Diese wählt der Hotelchef aber sorgfältig aus, damit sie auch zur Zielgruppe des Vier-Sterne-Hauses passen. So war beim Südtirolfest im Vorjahr eine Bloggerin eingeladen, die dann auch ausführlich darüber berichtet hat, was in dem Hotel zu erleben war. Auch das Hotel selbst ist bei Instagram vertreten.

Schönster Fußballer der WM zu Gast in einem Hotel in Bad Wörishofen

Dort finden sich zum Beispiel Fotos von Rúrik Gíslason, ursprünglich aus Reykjavik, heute wohnhaft in Sandhausen, der im Hotel übernachtet hatte und immerhin 900 Likes für diese Veröffentlichung bekommen hatte, die wichtigste „Währung“ bei Instagram und Co. Kein Wunder, galt er doch als attraktivster Fußballer der vergangenen Weltmeisterschaft. Allerdings hat der prominente Kicker nicht gratis im Hotel Residence übernachtet. Die Hotelmanagerin entdeckte die Fotos auf der Instagram-Seite des Fußballers und zeigte sie dann auch auf der Hotelseite.

Eine fleißige Netzwerkerin ist auch Cathrin Herd, die stellvertretende Kurdirektorin von Bad Wörishofen.

Bad Wörishofens stellvertretende Kurdirektorin ist selbst eine fleißige Netzwerkerin

Dass sich Influencer in Bad Wörishofen gratis ins Hotelbett legen wollen, hat sie aber auch noch nicht gehört. Auch Herd lädt aber gezielt Blogger nach Bad Wörishofen ein, um vom Trend der Empfehlungen in den sozialen Netzwerken von Facebook bis Twitter zu profitieren. Vom Reiseblog Good Morning World war etwa Nina Zasche zu Gast.

Sie übernachtete in der Kuroase im Kloster und berichtete sehr ausführlich über Bad Wörishofen, die Wirkung der verschiedenen Kneippanwendungen, den Barfußweg, Wanderwege und Restaurants, über weise Nonnen und ländliche Idylle mit Kuhglockengebimmle oder einen Heusack im Bett. „Warum eigentlich in die Ferne nach Indien für Ayurveda oder nach China für Chinesische Medizin fliegen, wenn wir in unserem eigenen Land eine so vielversprechende, medizinisch erwiesene Heilmethode haben?!“, schreibt sie.

