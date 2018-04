vor 43 Min.

Gregor Uhl ist gestorben

Trauer um den Geschäftsführer der Aktion Hoffnung.

Gregor Uhl, der Geschäftsführer der Hilfsorganisation „Aktion Hoffnung“, ist tot. Er starb am Ostermontag völlig unerwartet im Alter von 44 Jahren, wie das Bistum Augsburg am Dienstag mitteilte. Uhl hatte seinen Posten seit Mai 2005 inne, Mitarbeiter der „Aktion Hoffnung“ war er bereits seit 2000. Generalvikar Harald Heinrich würdigte Uhl als einen Mann, der sich „immer mit großem Engagement und aus seiner tiefen christlichen Überzeugung heraus für Menschen in Not eingesetzt“ habe. Auch Domdekan Bertram Meier erinnerte für den Aufsichtsrat der „Aktion Hoffnung“ an Uhl. Dieser sei „eine lebendige Brücke zu den Menschen in der Einen Welt“ gewesen, sagte der Prälat.

Ihm sei es besonders um die Menschen gegangen, die auf der Schattenseite des Lebens stünden. Er sei Freund, Wegbegleiter und vertrauensvoller Ansprechpartner gewesen. „Sein herzliches Lachen und sein kollegiales Miteinander werden uns sehr fehlen. Er wird immer einen Platz in unserer Mitte haben.“ Gregor Uhl stammt aus Birkhausen im Ries. Er hinterlässt seine Frau und einen Sohn. In der Pfarrkirche in Ettringen findet am Mittwoch, 11. April, um 18.30 Uhr ein Gedenkgottesdienst statt. (kna)

Themen Folgen