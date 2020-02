20.02.2020

Grob: 800 in Kurzarbeit

Die Grob-Werke in Mindelheim haben 800 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Sie arbeiten nur noch vier Tage in der Woche und müssen mit rund sieben Prozent weniger Gehalt auskommen. Aktuell sind bei Grob in Mindelheim 4782 Mitarbeiter beschäftigt. Wie lange diese Kurzarbeitsphase dauern wird, ist derzeit unklar. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, German Wankmiller, sagte gestern gegenüber der MZ, dass vielleicht schon im April die Kurzarbeit wieder beendet werden kann. Entschieden werde von Monat zu Monat.

Die Grob-Werke befinden sich in einem starken Wandlungsprozess. Werkzeugmaschinen für Verbrennungsmotoren verlieren an Bedeutung. Maschinen für E-Motoren und Batterietechnik machen bei Grob bereits einen Anteil von 30 Prozent aus. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der "Wirtschaft

