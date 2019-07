vor 35 Min.

Großauftrag für die Mindelheimer Firma Glass

Mindelheimer Bauunternehmung baut Papierfabrik in Aalen-Oberkochen.

Ein Zeichen setzen will das Unternehmen Palm mit dem Bau einer neuen Papierfabrik in Aalen-Neukochen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg. Errichtet wird das neue Werk von der Mindelheimer Bauunternehmung Glass, die gemeinsam mit der ortsansässigen Firma Traub den Bauauftrag ausführt. Vor kurzem fand der erste Spatenstich für das 500-Millionen-Euro-Projekt statt.

Weltweit größte Papiermaschine kommt zum Einsatz

Das Herzstück des künftigen Werks ist eine neue Papiermaschine (PM 5) zur Herstellung von Wellpappenrohpapieren. Mit einer Kapazität von 750.000 Tonnen Rohpapier pro Jahr ist sie die weltweit bisher größte Papiermaschine. Die Fertigstellung der Fabrik ist für 2022 geplant.

Die Entscheidung mit der Mindelheimer Firma Glass zu bauen, lag für Palm auf der Hand: „Das Familienunternehmen Glass dürfte die Bauunternehmung mit der größten Erfahrung bei der Errichtung von Papiermaschinenhallen in Europa sein“, so Wolfgang Palm, „wer mit Glass baut, hat einen kompetenten Partner und eine sorgenfreie Baustelle“. Björn Glass sagte beim ersten Spatenstich: „Das neue Werk in Aalen-Neukochen ist bereits das sechste Großprojekt sowie eins in England, das wir für die Firma Palm ausführen. Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit.“

