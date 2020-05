vor 54 Min.

Großbaustelle in Stockheim: Endstation Wertachbrücke

Die Baustelle in Stockheim mit der Wertachbrücke.

Plus In den Stadtteil von Bad Wörishofen sorgen umfangreiche Bauarbeiten für wochenlange Verkehrsbehinderungen.

Von Markus Heinrich

Wer von Weicht aus nach Stockheim gelangen will, schafft das aktuell nur aus der Luft. Die Wertachbrücke in dem Bad Wörishofer Stadtteil wird saniert, außerdem wird die Ortsdurchfahrt – es handelt sich dabei um die Kreisstraße MN 29 beziehungsweise die Dorfstraße – wird ab der Einmündung der Bad Wörishofener Straße komplett erneuert. Alleine die Arbeiten an der Wertachbrücke dauern voraussichtlich acht Wochen.

Debatte um eine geplante Querungshilfe in Stockheim In Stockheim wird die Kreisstraße zwischen der Wertachbrücke und der Einmündung der Bad Wörishofer Straße auf etwa 500 Metern ausgebaut. Walter Pleiner vom Landratsamt sagte bei der Vorstellung des Projektes im Januar im Stadtrat, vor der Wertachtbrücke soll eine Mittelinsel als Tempobremse und Querungshilfe entstehen. Diese Insel soll die Spazierwege am Wertachufer verbinden. Der Standort der Mittelinsel sorgte allerdings für ausgedehnte Diskussionen und einige Kritik im damaligen Stadtrat, wie hier nachzulesen ist: Die kleine vor der großen Dorferneuerung

