30.10.2019

Große Bühne für ein Ausnahmetalent

Die zehnjährige Elisabeth Sedlmayr bei den Proben mit Karl Stepper am eigens beschafften Cembalo in Ingolstadt.

Elisabeth Sedlmayrs Auftritt ist am Freitag bei BR-Klassik zu hören

Großer Tag für Musiktalent Elisabeth Sedlmayr aus Bad Wörishofen: Sie wurde nicht nur unter vielen Begabten für den 42. Bayerischen Musikschultag in Ingolstadt ausgewählt, sondern war dort mit erst zehn Jahren auch die jüngste Teilnehmerin. Dass sie dort mit ihrer Blockflöte Großes geleistet hat, kann sich jeder selbst anhören, am Freitag, 1. November, um 14.05 im Radiosender BR-Klassik.

Für Sedlmayrs Auftritt wurde sogar eigens ein Cembalo aus Regensburg herangeschafft, an dem Karl Stepper die Zehnjährige dann begleitete. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Kathrin Lapsit-Hanel hatte Sedlmayr sich auf den großen Tag vorbereitet. Das Publikum hörte aus „Partita 2 G-Dur“ die Aria Nr. 4 „Affettuoso“ und die Aria Nr. 5 „Presto“ von Georg Philipp Telemann (1681-1767) in der Bearbeitung von Wolfgang Kostujak. Für Elisabeth Sedlmayr war es ein langer Tag, mit Aufnahmen und einem Festkonzert am Abend. Spannend sei es gewesen, berichtet sie, vor allem auch der Blick hinter die Kulissen einer so großen Produktion.

Stolz ist man natürlich an der Musikschule Bad Wörishofen, wo Elisabeth Sedlmayr seit ihrem 4. Lebensjahr Unterricht erhält. „Ohne Musikschule? Das ginge gar nicht“, sagt Elisabeth Sedlmayr und lacht. „Musik ist mein Leben.“ (m.he)

