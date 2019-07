09:00 Uhr

Große Bühne für einen großen Geburtstag in Mindelau

Der Veteranen- und Soldatenverein Mindelau feiert sein 100-jähriges Bestehen mit viel Musik.

Von Maria Schmid

Dass der Veteranen- und Soldatenverein Mindelau sein 100-jähriges Bestehen mit sehr viel Musik feiern konnte, war das Verdienst des Vorstandes. Für Peter Höbel, den Vorsitzenden, wurde „ein Traum wahr“, so gestand er beim Konzert. Er hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen nach Mindelau einladen zu können. Und es gelang, nicht nur zu seiner Freude. Mit ihm hatten hunderte Gäste an diesem Konzertabend das große Vergnügen, dieses hervorragende Orchester genießen zu können.

Mit äußerster Präzision und höchster Musikalität begeisterten sie als Orchester und in Verbindung mit ausgezeichneten Solisten. Die Leitung hatte Oberstleutnant Karl Kriner. Der studierte Musiker und Dirigent war von November bis März 2008 im Auslandseinsatz in Mazar e-Sharif in Afghanistan. Für seine Leistungen erhielt er 2001 das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber und 2009 das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. In Mindelau bekam er zwar kein Ehrenkreuz, dafür aber, gemeinsam mit den beiden anderen Dirigenten eine Erinnerung an dieses Ereignis.

Der Veteranenverein Mindelau freut sich über eine Spende für die Restaurierung seiner Fahne

Die zweite große Kapelle war der Reservistenmusikzug JaboG 34 Allgäu unter der Leitung von Josef Wiedemann. Mit dem Vorsitzenden Edmund Mikusch und dem Leiter der Jugendkapelle Mindelheim, Robert Hartmann, und Karl Kriner überreichten sie gemeinsam die Eintrittsgelder an Peter Höbel. Diese Spende in Höhe von 3.000 Euro wird für die Restaurierung der Fahne des Veteranen- und Soldatenvereins Mindelau/Altensteig verwendet. Die Wiederherstellung kostete den Verein stolze 12.000 Euro. Die Freude über die Spende war groß und wurde von den Gästen mit kräftigem Beifall belohnt.

Hier gelangen Sie direkt zur Bildergalerie vom Fest:

32 Bilder Veteranen machen Mindelau zur großen Bühne Bild: Maria Schmid

Den erhielten vor allem die Solisten der Musikkapellen und des Musikkorps. Bei den Jugendlichen waren es Isabell Wengler und ihre drei Trommel-Musikkameraden. Beim Reservistenmusikzug JaboG 34 gaben drei Alphornbläser, darunter Dirigent Josef Wiedemann, mit „Begegnung“ eine Sondereinlage. Es war vor allem Saxophonist Alexander Berezhny, der für seine hervorragend interpretierten Soli mehr als wohl verdienten Applaus erhielt. Ein wahrer Hörgenuss! Dabei gab das Blasorchester nicht nur bekannte und historische Märsche zum Besten, sondern überzeugte auch die Anhänger moderner Literatur mit Musik der amerikanischen Rockband „Toto“. Mit dem Solo des Stückes „Against All Odds“, einer Ballade von Phil Collins, war es das Saxophon, das es bis in die höchsten Töne „sang“. Für die Zuhörer war es ein Aufruf: „Take a look at me now“. Ja, die Blicke aller Anwesenden waren auf Alexander Berezhny gerichtet, und das zu recht.

Der unvergessliche Abend endete mit einem Gemeinschaftskorps aller drei Musikgruppen, insgesamt rund 120 Musikerinnen und Musiker, unter der Leitung von Karl Kriner. Davon bekamen die Gäste nicht genug. Zwei Zugaben? Zu wenig, fanden sie. Karl Kriner ging mit seinem Orchester wieder auf die Bühne. Sie spielten und sangen zum Abschluss den Marsch: „Wir Kameraden der Berge“. Damit ging ein Konzertabend zu Ende, der gewiss nicht nur dem Veteranen- und Soldatenverein Mindelau/Altensteig, sondern auch den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Mehr über den Veteranenverein Mindelau lesen Sie hier:

Wie Peter Höbel Mindelau bereichert