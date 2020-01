05:20 Uhr

Große Sammelleidenschaft auf kleinstem Raum

Das kann man bei Brigitte Gilbert lernen: wie man sich auf engstem Raum gut einrichten kann. Die Sammlerin ist in ihrem Appartement umgeben von Kunst.

Plus Die 82-jährige Brigitte Gilbert wohnt seit einigen Jahren in einem ehemaligen Hotelzimmer in Bad Wörishofen. Dort restauriert sie Kunstgegenstände.

Von Bernhard Ledermann

Sie hoffe, dass das neue Jahr nicht so schlimm werde, sagt Brigitte Gilbert. Dabei meint sie nicht etwa die Gesundheit oder ihren Gemütszustand. Sie spricht in Stuttgarter Schwäbisch von ihrer Sammelleidenschaft. „Das Laster wird mir der Herrgott schon verzeihen“, meint die an sich sparsame Schwäbin, die die Sammelleidenschaft mit Bartholomäus Ernst teilt.

