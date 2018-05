vor 41 Min.

Großer Dank allen tapferen Helfern

Nicole Wörz aus Pfaffenhausen half beherzt einer jungen Frau, die in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die Blaulichtorganisationen ehren sechs Frauen und Männer, die bei Unglücken viel Herz gezeigt haben. Der bewegende Appell einer Ersthelferin

Von Johann Stoll

Nicole Wörz aus Pfaffenhausen war am 25. November 2017 zufällig als Erste zwischen Kammlach und Erkheim am Unfallort. Eine 18-jährige Fahranfängerin hatte die Vorfahrt missachtet und war mit ihrem Auto in ein anderes Fahrzeug gekracht. Nicole Wörz setzte sofort einen Notruf ab. Mit einer weiteren Ersthelferin leistete sie Erste Hilfe und versorgte die nicht mehr ansprechbare junge Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Für ihren selbstlosen Einsatz wurde Nicole Wörz mit der MuT-Plakette der Mindelheimer Blaulichtorganisationen ausgezeichnet.

„MuT“ steht für Menschen und Taten. Seit ein paar Jahren ehren die Mindelheimer Blaulichtorganisationen Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Malteser mit Unterstützung der Stadt Mindelheim, der Bürgerstiftung und der Mindelheimer Zeitung mutige Frauen und Männer, um anderen nach Unfällen zu helfen oder die mithelfen, Straftaten aufzuklären. Im Rahmen des Tages der offenen Tür bei der Mindelheimer Feuerwehr würdigte Bürgermeister Stephan Winter die Leistungen der Ersthelfer. Oft brächten sie sich selbst in Lebensgefahr, um anderen zu helfen.

Dass das Leben der jungen Frau bei Erkheim trotz der raschen und beherzten Hilfe nicht zu retten war, geht Nicole Wörz noch heute nach. Aber da ist noch etwas, was sie fassungslos machte. Drei Autofahrer waren ohne anzuhalten einfach an der Unfallstelle vorbeigefahren, ohne die geringsten Anstalten zu machen zu helfen.

Andere haben mit Handys Fotos gemacht. Auch sie halfen nicht. „Jeder kann doch in die Situation kommen, dass er froh ist, wenn ihm jemand hilft“, sagte Nicole Wörz bei ihrer Ehrung. Und sie appellierte an alle: „Seid tapfer, setzt wenigstens einen Notruf ab“. Die 110 oder die 112 sind dafür die richtigen Nummern.

Geehrt wurden auch Anneliese Schindlbeck und Erika Karlinger aus Eppishausen und Haselbach. Die beiden Frauen hatten am 11. Juni 2017 einen Schwimmer aus dem Haselbacher Freibad gezogen, der einen Herzinfarkt erlitten hatte. Die beiden Frauen hatten vorbildlich gehandelt, den Mann aus dem Wasser geborgen und sofort mit Rettungsmaßnahmen begonnen. Zwei Tage später starb der Mann leider an den Folgen der Herzattacke. Die Witwe würdigte bei der Preisverleihung die beiden tapferen Damen. Ihnen sei es zu verdanken gewesen, dass sie und die Kinder Abschied von ihrem Mann und Vater nehmen konnten. „Ich wünsche allen solche Menschen, die genau so handeln“.

Ein gutes Ende nahm der Fall vom 29. Mai 2017 in einem Fitnessstudio in Mindelheim. Ein Gast hatte während des Trainings einen schweren Herzinfarkt erlitten. Sofort kümmerte sich Herbert Kunze mit zwei weiteren Personen um das Opfer. Sie begannen mit der Reanimation bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Geehrt wurde ferner Wilhelm Kaiser aus Erkheim, der allerdings kurzfristig verhindert war. Am 18. Juni 2016 traf eine Spaziergängerin in der Nähe des Erkheimer Reitstalls eine bewusstlose Person an. Die Lebensgefährtin des Mannes kam hinzu. Um sie kümmerte sich Wilhelm Kaiser, der ebenfalls vor Ort war. Leider konnte das Leben des Bewusstlosen nicht gerettet werden.

Am 25. Mai 2016 ist es in Bad Wörishofen zu einem schwereren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer mit Krananhänger hatte zwei Jugendliche übersehen, die mit einem Fahrrad unterwegs waren. Sie hatten schwerste Verletzungen an den Beinen erlitten. Fazel Homann aus Amberg und weitere Ersthelfer hatten sich in vorbildlicher Weise um die Unfallopfer gekümmert und auch den Rettungsdienst tatkräftig unterstützt. Zu den Ehrungen waren auch die Bürgermeister Peter Kneipp aus Amberg und Josef Kerler aus Eppishausen angereist und dokumentierten damit, wie sehr sie die Helfer unterstützen.

