11:00 Uhr

Großer Feuerwehreinsatz in Mattsies

Großeinsatz verschiedener Feuerwehren in Mattsies

Unfall in einem Mattsieser Heizungsraum ruft viele Helfer auf den Plan.

Von Ulf Lippmann

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitagmorgen in Mattsies gekommen. Nach ersten Informationen, war es wohl zu einer Verpuffung in der Heizungsanlage des Mehfamilienhauses gekommen. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Die Polizei Mindelheim hat Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, der Einsatzleiter des Rettungsdienstes sowie die Feuerwehren aus Tussenhausen und Mindelheim. Die Kameraden aus Mindelheim waren sogar mit der großen Drehleiter vor Ort, die aber nicht zum Einsatz kam.

