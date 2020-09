vor 16 Min.

Großer Preis für junges Ausnahmetalent in Bad Wörishofen

Den „Prix Young Artist of the Year“ nahm Dirigent Felix Mildenberger (Mitte) von Festival-Intendant Winfried Roch und Stefan Gabler von der gleichnamigen Stiftung (rechts) entgegen.

Plus Felix Mildenberger erhält den „Prix Young Artist of the Year“ beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen.

Feinfühlig, vielseitig und höchst musikalisch – das sind nur einige der Charakteristika, die Felix Mildenberger als Dirigent auszeichnen. Das Ausnahmetalent nahm zum Auftakt des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen den „Prix Young Artist of the Year“ entgegen.

Es war kein Zufall, dass Mildenberger gemeinsam mit Weltstar Julia Fischer auf der Bühne des Kursaals von Bad Wörishofen stand. Fischer startete einst von Bad Wörishofen aus ins große Klassik-Geschäft. Gerne erzählt man sich in der viel gerühmten Festival-Familie die Geschichte von der jungen Julia Fischer, die mit 13 Jahren erstmals beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen von sich Reden machte. Der Rest ist Geschichte. Heute ist die Geigerin Fischer auf den großen Bühnen der Klassik-Welt zuhause. Solch eine Welt-Karriere könnte auch Felix Mildenberger bevorstehen, wenngleich er schon ein wenig älter ist, als Fischer damals: geboren 1990. Der 30-Jährige begann seine musikalische Ausbildung in den Fächern Violine, Viola und Klavier und studierte 2011 bis 2015 Orchesterleitung in Freiburg und Wien.

Was Orchester an dem jungen Dirigenten so schätzen

Orchester schätzen an ihm die tiefe Ernsthaftigkeit im Umgang mit der Musik, seine große Musikalität, verbunden mit seinem feinen Wesen.

Seit 2014 ist er Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des von ihm mitgegründeten Symphonieorchesters Crescendo Freiburg. Schon jetzt arbeitet er mit vielen Orchestern auf nationaler und internationaler Ebene.

110 Bilder Die schönsten Bilder vom Festival der Nationen in Bad Wörishofen Bild: Bernd Feil, Alf Geiger

Der „Prix Young Artist of the Year“ ist mit 5000 Euro dotiert. Stefan Gabler von der Gabler-Stiftung überreichte den Preis im Beisein von Festival-Intendant Winfried Roch an den jungen Dirigenten. (mz)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen