Gründer-Preis für Macher in der Krise

Holzmann Medien sucht Talente

Echte Macher mit Mut: Die gibt es auch in der Corona-Krise. Mit einem Preis will Holzmann Medien aus Bad Wörishofen die besten von ihnen finden und auszeichnen. Man wolle „ein positives Signal in diesen stürmischen Zeiten setzen“, erklärt Patrick Neumann, der Chefredakteur des „handwerk magazin“. Gründer können sich ab sofort bewerben.

Von der Bank im Stich gelassen, die Ladentür oft zwangsverschlossen und der persönliche Zugang zum Kunden erschwert – es sind wahrlich keine einfachen Zeiten für Gründerinnen und Gründer. Nick Adelmann und Daniel Schmidt zum Beispiel haben ihre Camper Manufaktur in Würzburg am 1. Mai 2020 eröffnet, obwohl die Bank den bereits zugesagten Gründerkredit in letzter Minute zurückgezogen hat. Doch Aufgeben war keine Option, wie die beiden Jungunternehmer dem „handwerk magazin“ versichern. Mit Unterstützung von Familie und Freunden leben sie trotzdem ihren Traum und sind den Angaben des Magazins zufolge bei den Zahlen voll im Soll ihres Business-Plans.

Für den Preis, der jetzt bereits zum 17. Mal ausgeschrieben wird, können sich Selbstständige und Nachfolger aus allen handwerklichen Gewerken bewerben. Damit die Jury prüfen kann, ob das Geschäftskonzept zukunftsfähig ist, sollte der Handwerksbetrieb mindestens ein Jahr am Markt sein und erfolgreich wirtschaften. Insgesamt darf die Gründung oder die Übernahme nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Wer mitmachen will, muss einen Businessplan vorweisen, die Geschäftsidee sollte technische Entwicklungen oder neue Service- und Marketingkonzepte enthalten. Zu gewinnen gibt es insgesamt 17.000 Euro.

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 30. Juni 2021. Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.handwerk-magazin.de/topgruender2021. (mz, m.he)