02.05.2019

Grüne: „Dokument des Stillstands“

Stimmen zur Haushaltsberatung in Bad Wörishofen.

Dieser Haushalt „dokumentiert so wie noch keiner zuvor den Stillstand in der Stadt“, finden die Grünen. Fraktionssprecherin Doris Hofer kritisierte vor allem, „dass in dieser Situation nicht alles getan wird, um bei der größten der nötigen Investitionen, beim Kindergartenneubau, auch mal konsequenter darauf zu schauen, ob das alles auch wirklich so nötig ist.“ Man leiste sich „eine vermeintliche Luxusvariante“ mit 600000 Euro alleine für den Außenbereich, ohne die Bitte um Alternativvorschläge. 300000 Euro kosteten Zufahrt und Parkplätze, weil der Kindergarten an der Brucknerstraße weit zurückgesetzt werden müsse. Im sechsstelligen Bereich könne man hier sicher sparen, glaubt Hofer. Am Ende werde zugestimmt und „schöngeredet“, weil „uns schon wieder zeitlich das Wasser bis zum Halse steht.“ Dabei könnte man mit dem hier gesparten Geld die nun verschobene erste Maßnahme für die Sanierung des Kindergartens St. Anna „leicht finanzieren“. (m.he)

