Grüne: Tourismus wurde in Türkheim vernachlässigt

Plus Grüne fordern Ausschuss, der sich um Fragen der Ortsentwicklung Türkheims kümmern soll. Für das Waaghaus soll ein Nutzungskonzept erarbeitet werden.

Gleich zur konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) haben die Grünen einen Antrag gestellt und fordern einen zusätzlichen Ausschuss des Gemeinderates, der sich um Fragen der Ortsentwicklung kümmern soll.

In ihrem Antrag machen Gudrun Kissinger-Schneider und die beiden neu gewählten Grünen-Räte Anna- Kristin Josten und Tobias Specht deutlich, dass sie einen Ortsentwicklungsausschuss für ein zukunftsfähiges Türkheim für unverzichtbar halten. So sei „der Bereich Wirtschaftsförderung bislang zu kurz gekommen“, was die vielen Leerstände im Ortskern beweisen, so die Grünen: „Hier müssen dringend durch kreative Ideen, Anreize geschaffen werden“. Auch sei der „Bereich Fremdenverkehr bislang vernachlässigt“ worden und sei ausbaufähig „Eine Weiterarbeit an der ISSEK-Studie und die Ausarbeitung eines Nutzungskonzeptes für das Waaghaus sind dringend erforderlich“, heißt es in dem Antrag.

Es geht auch um nachhaltige energetische Entwicklung in Türkheim

Der Bereich nachhaltige und energetische Entwicklung sollte den bisherigen Arbeitskreis Energie ersetzen und Akzente setzen, die den Markt Türkheim in diesem Bereich zukunftsfähig machen.

Zu den weiteren Aufgaben sollten Ortsmarketing, Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich und Begleitung der Entwicklung im handwerklichen und produzierenden Gewerbe gehören.

Zusätzlich fordern die Grünen die Ausarbeitung eines Nutzungskonzeptes für das Türkheimer „Waaghaus“, Tourismusförderung sowie die Förderung der energetisch nachhaltigen Entwicklungen und Angelegenheiten der digitalen Entwicklung in der Marktgemeinde sowie die Förderung von Synergieeffekten bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen. (alf)