Grüne stellen Landratskandidat vor

Daniel Pflügl aus Bad Wörishofen will bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr Landrat werden. Warum er aus Sicht der Grünen dafür genau der Richtige ist.

Im Rennen um das Amt des Unterallgäuer Landrates gibt es nun einen dritten Kandidaten: Wie die Unterallgäuer Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen mitteilt, hat sie Daniel Pflügl gebeten, sich bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr als Landratskandidat zu bewerben. Pflügl hat bereits kommunalpolitische Erfahrung gesammelt: Der 43-Jährige ist Mitglied im Bad Wörishofer Stadtrat und dort Referent für Umwelt, Energie und Stadtentwicklung. Außerdem ist er Sprecher der Grünen im Unterallgäu, schwäbischer Bezirksvorstand und Mitglied im Landesausschuss. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr trat er ebenfalls an, verpasste den Einzug in den Landtag über die Grünen-Landesliste aber knapp.

„Wir wollen den Wählerinnen und Wählern eine Alternative zu den bisher nominierten Kandidaten – beide sind Baurechtsexperten – bieten“, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung der Fraktionsvorsitzenden Doris Kienle, ihres Stellvertreters Beppo Haller sowie der Fraktionsmitglieder Andreas Blank, Stefan Fäßler und Doris Hofer. „Wir möchten einen Kandidaten, der das Unterallgäu kennt und dem das Leben im ländlichen Raum ein wichtiges politisches Anliegen ist.“

Daniel Pflügl, der Landratskandidat der Grünen, ist im Unterallgäu verwurzelt

Die Grünen spielen damit auf die Kandidaten von CSU und Freien Wählern an, die beide nicht aus dem Unterallgäu stammen: Der Kandidat der CSU, Regierungsdirektor Rainer Schaal, der derzeit bei der Regierung von Schwaben das Sachgebiet Baurecht leitet, ist Augsburger. Und Alex Eder, der für die Freien Wähler antritt und eine Abteilung des Staatlichen Bauamts in Krumbach leitet, ist in München aufgewachsen und lebt seit Anfang des Jahres in Türkheim. Pflügl ist im Unterallgäu geboren und aufgewachsen sowie in Bad Wörishofen, Türkheim und Mindelheim zur Schule gegangen. Er hat Verwaltungswissenschaften studiert und arbeitet als Kriminalhauptkommissar bei der Kriminalpolizei Memmingen, in deren Zuständigkeitsbereich auch das Unterallgäu fällt. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Bad Wörishofen.

Als Landrat soll Pflügl nach dem Willen der Grünen die Kreistagsarbeit im sozialen Bereich, in Umweltfragen und „das Thema einer qualitativ hochwertigen Mobilität mit und über den ÖPNV hinaus“ für die Bürger im Landkreis weiterverfolgen und vorantreiben. „Daniel Pflügl repräsentiert sowohl inhaltlich, als auch als Person und Mensch unsere Ziele und ist für die Grünen der ideale Landratskandidat“, schreibt die Fraktion. (mz, baus)

