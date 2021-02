vor 12 Min.

Grundschule, Feuerwehrhaus, Bauhof: So kommen die Türkheimer Bauprojekte voran

Plus Die Erweiterung der Grundschule, das Feuerwehrhaus Irsingen und der Bebauungsplan neue Bauhof werden im Türkheimer Gemeinderat diskutiert. So ist der aktuelle Stand der Projekte.

Von Wilhelm Unfried

Im Wertachmarkt wird es auch in Zukunft keinen Stillstand geben. Bürgermeister Christian Kähler kündigte in der jüngsten Marktratssitzung gleich drei Bauvorhaben der Kommune an. Es geht um die Grund-/Mittelschule, das Feuerwehrhaus in Irsingen und den Bauhof.

Noch in diesem Monat werden die Arbeiten für die Erweiterung der Grund-/Mittelschule und des Feuerwehrhauses in Irsingen beginnen. Und auch auf dem Weg zu einem neuen Bauhof ist der Rat ein Stück weiter, in dem man den Bebauungsplan mit einem Satzungsbeschluss im Verfahren auf den Weg brachte. Letzteres löste aber im Gremium nochmals eine längere Diskussion aus.

Der Bebauungsplan „Westlich Angerstraße-Bauhof Türkheim“ beschäftigte nochmals den Marktrat. Beraten und zur Kenntnis nahmen die Räte dabei weitere Einwendungen der Träger öffentlicher Belange.

Nach Worten von Bürgermeister Christian Kähler umfasst das Areal 15.000 Quadratmeter. Davon sollen 4500 Quadratmeter an Gewerbeflächen ausgewiesen werden, auf den verbliebenen 11.000 Quadratmeter wird der neue Bauhof entstehen.

Begleitet wird das Verfahren von dem Wiedergeltinger Planungsbüro Daurer und Hasse. Bei den Einwendungen der Träger öffentlicher Belange ging es unter anderem um Immissionswerte, also Lärmbelästigung bei Tag und Nacht durch das nahe gelegene Salamander-Werk. Der Marktrat verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass die Möglichkeit, sogenannte Betriebsleiterwohnungen zu erstellen, deutlich eingeschränkt werde.

Die Regierung von Schwaben wollte, dass durch geeignete Festsetzungen „unzulässige Einzelhandelsagglomerationen“ auszuschließen seien. Der Marktrat verwies auf Vorschlag von Planer Andreas Müller darauf, dass ein Großteil des Geländes als Bauhof genutzt werde. Und somit diese Bedenken gegenstandslos seien.

Von privater Seite waren keine Stellungnahmen eingegangen. Kurz vor der finalen Abstimmung wandte sich Rätin Agnes Sell (SPD) gegen eine Detailplanung. Ihr missfiel, dass die Parkplätze auf der Ostseite des neuen Bauhofes außerhalb des Geländes angebracht sind. Dadurch müssten die Autos rückwärts auf die Straße ausparken und sie sorgte sich um die Radfahrer, denn hier würde auch der Radweg Türkheim-Ettringen vorbei führen. Sie plädierte dafür, den Radweg direkt am Zaun zu führen, damit beim Ausparken die Radler geschützt werden. Zweiter Bürgermeister Franz Haugg fand diese Anregung für überlegenswert, denn die meisten Unfälle würden sich innerorts beim Parkvorgang ereignen.

Schon mehrfach sorgte die Planung des neuen Türkheimer Bauhofs für Diskussionen im Gemeinderat

Marktbaumeister Christian Schinnagel warnte vor einer Umplanung im jetzigen Verfahrensstand. Einmal habe man aufgrund der Wünsche des Rates so geplant und er erinnerte daran, dass man schon etliche Bäume habe unterbringen müssen.

Und der Parkraum sei eh schon knapp bemessen. Eine Umplanung würde das Genehmigungsverfahren beeinträchtigen, es könnte eine Neuplanung notwendig werden, was auch Planer Müller so bestätigte. Andere Räte monierten, dieses Thema habe man schon in früheren Sitzungen so beschieden.

Damit kamen die Räte in eine Zwickmühle. Das Genehmigungsverfahren wollte man nicht in die Länge ziehen, auf der anderen Seite wollte man die Belange der Radfahrer nicht zur Seite schieben.

Bürgermeister Christian Kähler baute dann eine Brücke. Man könne nun das Verfahren in Gang bringen, wenn man die Satzung beschließe. Aber er verwies darauf hin, dass das Bauvorhaben frühestens in drei bis in fünf Jahren realisiert werden kann.

Dazu müsste dann noch ein Bebauungsplan mit den Details eingereicht werden. Er schlug den Räten vor, sich das Thema zu merken und dann könne man beim Bebauungsplan immer noch die Korrektur, also Errichtung eines eigenen Radweges am Zaun, vornehmen.

Mit diesem Vorschlag konnte die Mehrheit des Gremiums leben, der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Westlich der Angerstraße – Bauhof Türkheim“ wurde mit 12:5 Stimmen angenommen.

