11.02.2020

Gut bis sehr gut

„Es läuft gut“Zwischenzeugnis? Ja, die gibt es am 14. Februar auch an der Albert-Schweitzer-Grund- und Hauptschule in Ettringen, die Dolores Kowalski seit Schuljahresbeginn leitet. Dazu kommen aber noch die Zwischeninfos für die 4. Klassen und Lernentwicklungsgespräche. Für die Lehrkräfte ist der kommende Freitag daher auch ein Tag zum durchatmen.

Für Dolores Kowalski war die Ernennung zur Rektorin der Albert-Schweitzer Grund- und Mittelschule in Ettringen kein allzu schwieriger Schritt mehr. Das war sechs Jahre zuvor noch ganz anders

Von Alf Geiger

Diese Woche gibt es Zwischenzeugnisse. Das ist nicht nur aufregend für die Schüler. Wir nehmen das zum Anlass, mit den sechs neuen Schulleitern Halbzeitbilanz zu ziehen, die vor einem halben Jahr die Leitung einer Schule im Raum Mindelheim übernommen haben.

Der 14. Februar ist für alle Schülerinnen und Schüler (und auch für ihre Eltern) ein großer Tag: An diesem Freitag gibt es die Zwischenzeugnisse – eine wichtige Standortbestimmung und ein Leistungsnachweis für die Mädchen und Buben. Für Schüler und Eltern ein spannender Tag, für die Lehrkräfte ein Tag zum Durchatmen: Sie hatten in den Wochen zuvor alle Hände voll zu tun, denn mit dem Zwischenzeugnis alleine ist es für die Pädagogen ja längst nicht getan: Zum Halbjahr gibt es drei verschiedene Arten von Zeugnissen an der Albert-Schweitzer-Grundschule und der Albert-Schweitzer-Mittelschule: Schon Mitte Januar erhielten die 4. Klassen eine Zwischeninformation zum Leistungsstand (aktueller Notenstand in allen Fächern). Die Übertrittsempfehlung wird erst Anfang Mai mit dem Übertrittszeugnis erteilt.

Momentan laufen in den Klassen 1, 2, 3 und 5 die Lernentwicklungsgespräche, die bis Freitag abgeschlossen sein sollten. Die Lernentwicklungsgespräche ersetzen das Zwischenzeugnis, werden schriftlich dokumentiert und geben detailliertere Auskunft über die Kompetenzen der Schüler als die üblichen Zeugnisse. Die Klassen 6 bis 9 erhalten die üblichen Zwischenzeugnisse.

Auch für Dolores Kowalski ist der 14. Februar ein ganz besonderer Tag, ist es doch auch für sie eine wichtige Standortbestimmung nach ihrem ersten Halbjahr als Rektorin der Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule in Ettringen. Ihre persönliche Zwischenbilanz: „Es läuft gut“, sagt die 59-Jährige selbstbewusst.

Sie hatte ja auch einen prima Start, gibt die Schulleiterin aber auch gerne zu: Als ihre Vorgängerin Anna Neumayer im Herbst nach sechs Jahren an der Spitze in den Ruhestand verabschiedet wurde, stand mit Dolores Kowalski ihre langjährige Kollegin schon als neue Rektorin fest. So war der Übergang leicht und problemlos, schließlich waren Kowalski und Neumayer schon in den gemeinsamen Jahren als Rektorin und Konrektorin eine Art „Dream-Team“, die von Schülern, Eltern und ihren Lehrerkollegen geschätzt wurden. Die Arbeit im Team ist für die 59-jährige Dolores Kowalski ein ganz großes Anliegen, sie legt daher allergrößten Wert auf ein kollegiales und freundschaftliches Miteinander zum Wohl der gut 210 Mädchen und Buben, die an der Ettringer Albert-Schweizer-Schule von der 1. Grundschulklasse bis zum Qualifizierten Hauptschulabschluss in der 9. oder dem Modell 9+2 begleitet werden. .

Da ist es auch wichtig, dass sich alle Beteiligten an „ihrer“ Schule wohl und gut aufgehoben fühlen. „Wir sind schon so etwas wie eine gut funktionierende Familie. Eine Schul-Familie eben“, sagt Dolores Kowalski. Wie in jeder guten Familie gibt es auch mal Unstimmigkeiten oder sogar Streit – und dann ist das „Familienoberhaupt“ gefordert: in diesem Fall eben die Schulleiterin.

Für Dolores Kowalski ist das alles nicht mehr so neu, auch wenn sie seit Schulbeginn jetzt das Sagen hat. Sie ist dennoch froh, dass ihr Schulsekretärin Stefanie Wermescher und Konrektorin Dr. Veronika Kainz zur Seite stehen. Von und mit Anna Neumayer habe sie in der gemeinsamen Zeit so viel lernen und Erfahrungen sammeln können, dass der Übergang tatsächlich reibungslos verlaufen sei. In Schulnoten will sie sich selbst für die zurückliegenden Wochen und Monate als neue Schulleiterin keine Note geben: „Das finde ich schwierig. Eine Benotung sollten andere vornehmen“, sagt Dolores Kowalski: „Meiner Einschätzung nach ist der Anfang gut gelaufen“.

Sie kann das beurteilen, denn sie weiß auch, wie sich ein holpriger Start anfühlt – den hatte Dolores Kowalski nämlich, als sie vor sechs Jahren als Konrektorin aus Landsberg nach Ettringen wechselte. Denn damals war die Position des Rektors nach einem überraschenden Personalwechsel monatelang vakant, ehe Anna Neumayer die Schulleitung übernahm. Und in dieser Übergangszeit blieb mehr an der neuen Konrektorin hängen, als die es erwartet hatte.

Als Lehrerin und Führungskraft einer Schule wie der Albert-Schweizer-Grund- und Mittelschule in Ettringen hat sie Verantwortung für gut drei Dutzend Mitarbeiter. Und – natürlich – für 210 Kinder, die sie möglichst gut auf ihr Leben vorbereiten will. Das verlangt viel Einsatz und Energie: hin und wieder Zehn-Stunden-Arbeitstage, gelegentlich eine Nachtschicht und lange Dienstbesprechungen.

Sie ist aber trotz der Belastung gerne Rektorin und – noch wichtiger – noch immer mit Leib und Seele und mit ganzem Herzen Lehrerin. Und gerade deshalb ist sie so froh, an einer Mittelschule wie hier in Ettringen arbeiten zu können, wo sie auch als Schulleiterin noch zum unterrichten kommt.

15 Wochenstunden ist sie bei „ihren“ Schülerinnen und Schülern. Und auch wenn ihr diese Zeit manchmal bei ihrer „Rektorinnen-Arbeit“ mit viel Bürokratie und Verwaltunsgstätigkeit fehlt und dann von der Freizeit abgezwackt werden muss – verzichten würde sie darauf nicht: „So kann ich wenigstens noch bei meinen Schülern sein“, sagt Dolores Kowalski und strahlt.

