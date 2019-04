vor 20 Min.

Gute Musik und eine Portion Humor

Unterkammlachs Musikanten lassen den Frühling erklingen

„Im Reich der Töne“ waren die Musikanten vom Musikverein Unterkammlach beim Jahreskonzert unterwegs. Zunächst spielte die Jugendkapelle KW3. Die vierzehn Jugendlichen aus Ober- und Unterkammlach und Westernach unter der Leitung von Julia Gleich entführten das Publikum in die Weiten Afrikas, in den „Circle of Life“ aus dem „König der Löwen“. Dann ging es nach North Carolina zu wilden Mustangs. Eine gelungene Reise, die bei der Zugabe zurück nach Europa zur legendären Rockband „Queen“ führte. Dafür gab es natürlich reichlich Applaus.

Die Stammkapelle machte gleich mehrere musikalische Sprünge. Grandioser Beginn war die kräftige „Fanfare Jubiloso“ von Ivo Kouwenhoven. Mit ihrem zweiten Konzert machte Dirigentin Daniela Seitz Furore. Sie entführte die Gäste nicht nur in ein „Blue Hole“, einem der wohl spektakulärsten Tauchgründen der Welt. Dort „hausten“ die Piraten der Karibik und trieben ihr Unwesen, ganz anders als die Urlauber in Cortina d’Ampezzo, die die Kulisse der Dolomiten genossen.

Ein Jahreskonzert ohne Polkas, Walzer und Märsche? Das gibt es nicht. Da ist Ernst Mosch, der König der Blasmusik, auf jeden Fall dabei. Michaela und Manfred Simon, sangen weich und sehr harmonisch den „Egerländer Musikantenmarsch“. Fehlen durfte auch die „Träumerei“ von Mark Sven Heidt nicht. Tanja Singer empfahl, bitte nicht einzuschlafen und mit eventuellem Schnarchen die 50 Musikanten auf der Bühne zu erschrecken.

Humor gehörte an diesem Abend dazu, so auch die schnelle Polka „Chodounska“ von Kapellmeister Josef Poncar. Damit, dass Daniela Seitz mit „Nena“ einen raffinierten Schlussakkord setzen würde, hatte keiner gerechnet. Da schwebten gedanklich gleich 99 Luftballons durch den Saal und keiner fragte sich „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Dass Michaela Simon nicht nur ihr Klarinettenspiel perfekt beherrschte, sondern sich auch mit den Tasten des Klaviers bestens auskennt, zeigte sie beim romantischen „River flows in you“, der romantischen Komposition vom Südkoreaner Yiruma. Mit den Zugaben „Sorgenbrecher“ und dem „Bozner Bergsteiger-Marsch“ endete ein frühlingshafter Abend in Unterkammlach. (sid)

Themen Folgen