Guter Sound in der neuen Hütte

Das Festival „Jazz goes Kur“ nimmt im Kurtheater Fahrt auf. Die Fragezeichen bleiben.

Von Maria Schmid

„I’m in Heaven“ sang Alexandra Jörg mit ihrer volumen- und facettenreichen Stimme. Ja, was die Musik und die Interpreten betrafen, waren sie im Himmel, die Freunde vom 29. Blues- und Jazzfestival „Jazz goes to Kur“, auch in diesem Jahr.

Denn das, was ihnen geboten wurde, zeigte die Vielfalt dieser beliebten Musikrichtung. Mit dem Lied aus dem Film „Ich tanz mich in dein Herz hinein“ mit Fred Astaire und Ginger Rogers aus dem Jahr 1935, bewies die „JazzKur Big Band“ der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule unter der Leitung von Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer wieder einmal beeindruckend, dass sie jederzeit zu neuen Höhenflügen starten können.

Dazu gehörten auch die launige und informative Moderation von Jutta Filser, die im Kurtheater zudem mit starkem Gesang beeindruckte. Gemeinsam mit Herrmannsdörfer bewiesen sie ihre Variationskunst. Sie sangen: „Let Me Entertain You“.

Die Gäste zu unterhalten, zu entertainen, ja, das gelang ihnen mühelos. Dazu gehörten auch die Soli von Reinhard Vögele an Trompete und Flügelhorn, Larissa Strodl und Winfried Hofer an ihren Saxofonen und Zsolt Gazsarovszky an der Posaune.

„Jazz im Stadtwerk“ mit besonderem Hintergrund

„Jazz im Stadtwerk“ hieß es mit der Dixie-Formation des Kurorchesters „Musica Hungarica“. Unter der Leitung von Zsolt Gazsarovszky spielten die sechs Musiker hier bereits zum fünften Mal. Bei diesem Konzert jedoch nicht nur für die rund 180 Gäste, sondern auch für die „Harl.e.kin-Nachsorge“ Kaufbeuren. Renate Berger und Rita Nicola von der Organisation bedankten sich beim Leiter der Stadtwerke Peter Humboldt für die Einladung und die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Sie wollen den häuslichen Alltag mit Neugeborenen erleichtern. Die Besucher spendeten gerne.

Und die Dixie-Formation sorgte für sehr unterhaltsame und alltagvergessene Stunden mit Swing, Dixie, Bossa-Nova, Ragtime und nostalgischen Stücken. Dabei fehlte natürlich „Ice Creme“ nicht. Oder „I left my Heart in San Francisco“. „Mecky Messer“ ging um und Glenn Miller überzeugte mit der „Moonlight Serenade“.

Da war er immer wieder, der Soloauftritt, man könnte wohl sagen, des Star des Abends, Zsolt Keizinger an seinen Saxofonen und der Klarinette. Seine Jazz-Kollegen spielten sich gemeinsam und als Solisten in die Herzen der Gäste: István Gregor (Trompete), János Jurendt am Bass, Lászlo Tóth (Schlagzeug), Béla Rogl am Klavier und Bandleader Zsolt Gazsarovszky an seiner Posaune. An diesem Abend hätte Pfarrer Kneipp seine helle Freude gehabt.

Drei seiner fünf Säulen kamen voll zum Tragen. Stadtwerke stehen für das Wasser. Für die Bewegung war der kräftige und sehr häufig gespendete Applaus wichtig und die Losgelöstheit vom Alltag führte zur Balance.

Ein Jazz-Gottesdienst in Bad Wörishofens Erlöserkirche

Die wiederum zeigte sich auch im Jazz-Gottesdienst der Erlöserkirche. Unter der Leitung von Kantorin Tanja Schmid spielte der Posaunenchor zu Beginn von der Empore herunter. Im Altarraum sang der Gospelchor, die „High Spirits“, Gospels und Spirituals wie „Freu’ dich und singe“. Für die Freude am Jazz war „Charlie ‚Bird’ Parker“ (1920 bis 1955) bekannt. Der US-amerikanische Musiker, Altsaxofonist und Komponist, gilt als einer der Schöpfer und herausragender Interpret des Be-Bop.

Ihn hatten Joerg Widmoser und Stephan Holstein ausgesucht um mit ihm ein besonderes Jazz-Projekt zu gestalten. Sie gewannen für dieses besondere Projekt Tizian Jost am Piano, Thomas Stabenow am Bass und Walter Bittner an den Drums. Joerg Widmoser übernahm den Hauptpart an seiner Jazz-Geige. Seine ungewöhnlichen Interpretationen der Werke von Charlie Parker ergänzte Stephan Holstein mit wilden und sanften Tönen an seiner Jazz-Klarinette.

Charlie Parker gilt auch als der „Erneuerer des Jazz der 50er-Jahre“. Die vitalen und kreativen, ja zum Teil halsbrecherischen Improvisationen wurden vom „Joerg Widmoser & Stephan Holstein Quintet“ mit dem Titel „The Music of Charlie Parker“ bravourös umgesetzt.

Der kräftige Beifall des Publikums war ihnen gewiss. Sie spielten unter anderen beachtenswerten Titeln in ihrer eigenen Version die Filmmusik zu „Der Glöckner von Notre Dame“, der mit Charles Laughton wohl die erfolgreichste war. Dazu gehörte auch die Ballade von Charlie Parker „My old flame“. Dabei kam immer wieder die Jazzgeige, von Joerg Widmoser perfekt gespielt, zum Einsatz.

Stephan Holstein bedankte sich und sagte: „Es klingt unheimlich gut in dieser Hütte!“ Und ob und wo die Jubiläumsausgabe, 30 Jahre „Jazz goes to Kur“ im nächsten Jahr stattfinden wird, blieb auch am Ende dieses Festivals offen.

