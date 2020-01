vor 24 Min.

Gymnastik und Gesang halten sie gesund und munter

Erna Albrecht genießt mit 103 Jahren ihren Lebensabend in Bad Wörishofen

Von Ludwig Schuster

Sie ist eine der ältesten Bürger Bad Wörishofens – und die älteste Bewohnerin der Seniorenresidenz an der Türkheimer Straße: Erna Albrecht feierte ihren 103. Geburtstag. Die stellvertretende Landrätin Marlene Preißinger überbrachte Glückwünsche und Geschenke für den Landkreis. Bürgermeister Paul Gruschka gratulierte im Namen der Stadt und verlas ein Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Markus Söder, der Albrecht herzliche Glück- und Segenswünsche zukommen ließ. Als Geschenk gab es einen Porzellan-Becher mit dem bayerischen Wappen. Tochter Bärbel Ernst und viele Mitbewohner gratulierten persönlich. Während der Ehrung kam auch ein Anruf aus Südafrika von Schwiegersohn Max Ernst, worüber die Freude groß war.

Erna Albrecht erblickte am 3. Januar 1917 in Breslau in Schlesien das Licht der Welt. Als junge Frau erhielt sie Schauspiel- und Gesangsunterricht. Singen ist auch heute noch eine große Leidenschaft von Erna Albrecht. Nach den Kriegswirren lebte das Ehepaar erst in Dresden, dann in Bad Reichenhall und später in München.

Von der Landeshauptstadt aus besuchte das Ehepaar Erna und Kurt Albrecht auch einige Male die Kneippstadt. Dabei reifte der Gedanke, sich im Ruhestand hier nieder zu lassen. Im Jahre 1985 bezog das Ehepaar eine Wohnung. Vor 22 Jahren verstarb der geliebte Ehemann Kurt. Allein gelassen war Erna Albrecht nicht, da sie zusammen bereits einen großen Freundeskreis aufgebaut hatten. 2011 zog sie in die Seniorenresidenz. Gymnastik gehörte schon immer zu ihrem Leben dazu und so nimmt sie auch jetzt noch immer gerne daran teil, wenn auch vielleicht etwas geruhsamer als früher.

Besonders freut sie sich auf den Stammtisch in der Seniorenresidenz, denn sie liebt Gesellschaft.

