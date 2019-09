vor 23 Min.

Hacker ergaunern iPhone von 25-jährigem Unterallgäuer

Eine böse Überraschung erlebte ein Mann, nachdem Hacker seine persönlichen Daten geknackt hatten. Was die Polizei in solchen Fällen empfiehlt.

Eine SMS seines Telefonanbieters über das Versenden von fünf iPhone machte einen 25-jährigen Mann stutzig. Er hatte keines dieser hochwertigen Mobiltelefone bestellt. Erst als er sich bei dem Anbieter danach erkundigte, erfuhr er, dass eines dieser Handys bereits in Nordrhein-Westfalen zugestellt wurde. Die anderen vier Auslieferungen konnten noch verhindert werden. Hacker hatten sich in die Kunden-Login-Daten des Mannes eingehackt und so die Mobiltelefone auf den Namen des Geschädigten bestellt.

Polizei empfiehlt bei Hackerangriffen eine Sicherhaitsüberprüfung

Wie die Polizei empfiehlt, ist in solchen Fällen eine Sicherheitsüberprüfung am Computer durchzuführen, ob die E-Mail-Adresse missbraucht wurde oder ob mit dieser gehandelt wird. Außerdem sollten sofort alle Passwörter geändert werden, um weitere Hackerangriffe zu vermeiden.

Themen folgen